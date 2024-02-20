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農曆1月運勢報你知！屬龍愛情財富雙贏、屬蛇事業有成近了

▲運勢占卜／最近我在哪方面的運勢容易翻車?。（示意圖／視覺中國CFP）

▲農曆一月生肖運勢大洗牌，幾家歡樂幾家愁。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

時序更迭，大地回春，也孕育出新的機運與挑戰！來到了農曆一月（國曆2024/2/10～2024/3/9），12生肖運勢再度大洗牌，《科技紫微網》分別整理出愛情、事業/學業、財富三大運勢的5星指數，幾家歡樂幾家愁，快來看看誰是最旺贏家？誰又該趨吉避凶？

● 生肖鼠

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愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月比較感性，別人小小的舉動也可能讓你倍加感動，所以本月向你表白的異性比較容易成功。只是你要理性的分析，哪些人才是真的用心喔。

有伴侶：偶爾會抱怨對方陪你的時間太少，但是大多時候你都能理解和包容。你的大度讓他覺得很可貴，會更加珍惜你們這段感情，在日後你能感受他更多的愛的回饋。

事業/學業指數：★★★★☆

事業運：事業持續往好的方向發展，同事間的互動逐漸增多，使你在很多方面都能得到同事的支持。工作時若能消除浮躁的情緒，處理事務將更為順心。

學業運：身邊的朋友們積極學習的狀態感染了你，讓你深感自己不能落後。這信念讓你卯足了勁，與大家一起學習、交流，課後一起活動，不但課業有進步，也加深了友誼，是一筆不小的收穫。

財富運指數：★★★★☆

本月適合一些冒險性的短線投資，會有不小的獲利。不過，朋友的建議只能當作參考，千萬別輕舉妄動，不然金錢付諸東流就得不償失了。

● 生肖牛

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：雖然你心中關注著幾個異性，但是卻沒有一個令你有表白的衝動。或許是時間還不到，不用太快否定別人，還是多花點時間相互瞭解，再久一點就會有收穫。

有伴侶：本月的你對感情抱著疑慮，容易糾結在「誰愛誰多一點」、「誰為愛努力多一些」的問題上。其實感情的事本來就不是能用天平衡量的，重要的是彼此的真心。

事業/學業指數：★★☆☆☆

事業運：本月情緒略微暴躁，所以工作中容易與同事發生小摩擦，需多克制情緒，多注意語氣。到了下半月運勢轉好，能與同事相處愉悅。

學業運：本月思考與行動都有些被動，非要老師和家長在背後盯著才會學習，而且學習中不思考，經常犯錯。如果無法學著化被動為主動，你以後的學習會變得很艱難。

財富運指數：★★★☆☆

收支能保持平衡。雖然投資運不夠樂觀，仍會稍稍有點偏財運，中點小獎、贏點小錢的機率還算蠻高的。

● 生肖虎

愛情運指數：★★★★☆

單身者：如果有比較合適的異性對你放電，不要假裝看不見，以免讓對方誤認你對他無感。適當的給予回應，是你們能繼續深交的關鍵。

有伴侶：你很有自信，在戀愛中總處於主導地位，另一半對你也言聽計從。但你不能因此就提出過分的要求，否則兩人感情極易陷入僵局。

事業/學業指數：★★☆☆☆

事業運：先前的努力沒有獲得預想的效果，讓你心情極度不爽。戰場上勝負乃兵家常事，職場上也要想開一點，付出不一定等於回報，但不付出就一定沒有回報。

學業運：學習時不太抓得住重點，有時會在不重要的問題上耗費大量時間，收穫卻不多。想不通的時候多請教同學或老師，他們能幫你找到清晰的脈絡，指點你努力的方向。

財富運指數：★★★★☆

本月中旬開始，財運上有貴人相助。聽到資訊時不要當耳邊風，說不定其中就暗藏商機，只等著你去挖掘出驚喜。

● 生肖兔

愛情運指數：★★★★☆

單身者：單身者的愛情運勢本月呈上揚趨勢，對心儀已久的對象可採取進攻策略，表達你的心聲，但表白方式需委婉，得到回應的機率頗高。

有伴侶：有戀愛對象的人，本月會有一段甜蜜溫馨到讓人羡慕的互動時光，但是要記住，愛情是瓷娃娃，要細心呵護，不要忘記時常關心另一半，讓他真切的感受到你的愛。

事業/學業指數：★★★☆☆

事業運：本月同事間的應酬較多，不宜全部推拒，餐桌上的融洽相處有利於提高工作效率。但是也要注意量力而行，切忌勉強。

學業運：不是所有的同學聚會都要參加，如果學習時間不夠，就委婉的拒絕一些意義不大的活動。作為學生的你，一定要留下充足的學習時間，不要擔心朋友生氣而耽誤學習。

財富運指數：★★★☆☆

錢財進出頻繁的一個月，請客、送禮支出不小。不過多是因喜慶之事而花錢，花喜氣錢是件好事，既能沾沾喜氣，又能累積人脈。

● 生肖龍

愛情運指數：★★★★★

單身者：單身者渴望戀愛的心情特別強烈，本月你將能放開心胸，大膽的與異性交談，慢慢便會和投緣的異性擦出火花。

有伴侶：這個月，你們的愛情比蜂蜜還甜。偶爾的小驚喜、小浪漫，讓你們彷彿又回到了初戀時，感動之餘也讓你們倍加珍惜這份感情。

事業/學業指數：★★★☆☆

事業運：本月你的好勝心突顯，在職場中過於爭強好勝，雖然這對事業的運作和發展大有幫助，卻不利於人際關係，容易遭同事反感，應注意做事的方式。

學業運：學習的時候想著玩，玩的時候又擔心學習，這種矛盾的心理讓你既耽誤了學習又沒有玩得盡興，可謂是雙重損失。集中精神做一件事情，才能又快又好的完成。

財富運指數：★★★★★

你已經熱好了引擎，只等著把準備好的理財計畫付諸行動。經驗豐富的前輩能為你指點賺錢的出路，只要把握機會，乘勝追擊，就能大獲全勝。

● 生肖蛇

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：上半月愛情運較平淡，單身者遇到心儀對象的機率不高，不妨多到熱鬧的場所轉轉，可提升桃花運。下半月愛情運轉強，有機會與養眼、有修養的異性結緣。

有伴侶：上半月愛情的溫度比較高，共同的興趣讓兩人的交流與互動增多，相處愜意。下半月掌控慾增強，伴侶的大小事情都喜歡替他安排好，會讓他有被束縛的感覺。

事業/學業指數：★★★★★

事業運：和同事間相處愉快，提案也容易得到肯定的答覆。你需要做的就是養足精神，收集資料，堅持奮鬥，那麼成功也就不遠了。

學業運：學生族本月的求知慾強烈，對於自己感興趣的知識很專注，將會收集大量關於該知識的資訊，並深入瞭解。只是要注意合理安排時間，不要因為花太多的時間在一門課程上而忽略其他科目。

財富運指數：★★★☆☆

本月較為留意最新的投資資訊，容易被熱門的投資專案所吸引，但缺乏深入研究的熱忱。投資時千萬記得提醒自己，別盲從隨流。

● 生肖馬

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月戀愛運不錯，有機會遇到心儀的對象，但是不能指望神明把你們送做堆，再好的緣分也要靠自己爭取。所以，好好把握眼前的好姻緣，說不定這就是你一輩子的幸福。

有伴侶：心平氣和地開啟溝通，能夠解決你們之間的誤會或不滿。若怕溝通時控制不了脾氣，也可改用網路訊息來對話。

事業/學業指數：★☆☆☆☆

事業運：本月很可能會陷入勾心鬥角之中，若你認真投入應付權力之爭，會讓你精疲力竭，失去人心。還是少一點心計，保持務實，兢兢業業，才會處於不敗地位。

學業運：本月學習有些情緒化，高興的時候學習很積極、動力十足，沮喪的時候視學習為毒物，避而遠之，因此成績也是時好時壞，波動較大。學習不是遊戲，不能看心情做事，要調整自己的心態，盡學生的本分。

財富運指數：★★★☆☆

賺錢的點子很多，可以大膽嘗試。上半月財運不錯，可請教理財方面的專業人士，在評估後進行投資。月末財運下滑，若沉迷金錢遊戲，會損失慘重。

● 生肖羊

愛情運指數：★☆☆☆☆

單身者：不要總是把別人的感情模式套用在自己身上，也不要把別人的伴侶作為參考對象，小心迷失了自己的真感受。順著自己內心的感覺就好，你真心喜歡的是誰，你一定感覺得到。

有伴侶：環境對你感情的影響非常明顯。如果你本來就搖擺不定，很容易因為朋友的一句話而徹底倒戈。愛情是自己的，不要總顧慮著別人的眼光，不然會很辛苦。

事業/學業指數：★★☆☆☆

事業運：月中開始，靈感似乎也隨著時間的流逝而一去不復返，不管如何努力思考，也想不出滿意的點子。放下手頭的工作，聽聽音樂，說不定就能醞釀出閃耀的寶石。

學業運：本月有些粗心大意，做作業、考試總會出些小毛病，雖然問題不大，但是會給別人留下不好的印象。做什麼事情都要多留個心眼，多檢查，這樣才能避免不必要的失誤。

財富運指數：★☆☆☆☆

你對投資過分小心，面對好的機會也猶豫不決，以至錯過最佳投資時機。拿不定主意時應該向有經驗之人求教，對自己也應該多份信心。

● 生肖猴

愛情運指數：★★★★☆

單身者：本月的魅力指數上升，收穫愛情的機會很多。但也不要因為機會多而眼光變高，要正確認知自己的定位，尋找合適的對象，才能有長遠的發展。

有伴侶：有空的時候多陪陪雙方的長輩，跟長輩們良好的溝通會為你們日後的生活帶來很多便利，也有助於雙方感情穩定發展。

事業/學業指數：★★★★☆

事業運：處理工作如庖丁解牛，遊刃有餘，空閒的時間不妨幫助新同事解決一點工作的難題，這樣能贏得他們的信賴，使自己人氣飆升。

學業運：對未知的新領域充滿好奇，不斷探索，過程中還能結識到興趣相同的好朋友，一面交流一面擦出智慧的火花，雙方都興奮不已。然而，追求新知的同時，還是要照顧好學業。

財富運指數：★★★★☆

有不錯的賺錢機會，適合投資，但忌求財心切。從事投資者，上旬會遇到一些挫折，但這只是中途小意外，要相信自己。月中後財運漸強，只要堅持就能有不錯的回報。

● 生肖雞

愛情運指數：★★☆☆☆

單身者：你心儀的對象是個萬人迷，在眾多對手環伺下，你信心不足，只想放棄近在眼前的幸福。你的消極沮喪情緒急壞了身邊的朋友，不去嘗試怎麼知道一定失敗？勇敢一點吧，或許他喜歡的就是你！

有伴侶：你對這段感情的心理陰影變深了，會因為小事而與情人鬧得非常不愉快。在感情的世界中，包容對方並不是委屈自己，而是替雙方解開死結。要懂得為愛打強心針。

事業/學業指數：★★★☆☆

事業運：情緒有點漠然，並產生懶散的感覺，工作進度因此也只能緩慢地運行。但只要有條不紊地按計畫進行，還是能準時完成任務。

學業運：本月對待學習的態度不好不壞，既不想全情投入，也不會放著不管。成績仍然能保持平穩，這樣雖然不太有壓力，但是也不會有什麼進步。如果想要有進步，還是要多投些精力。

財富運指數：★★☆☆☆

理財觀念淡薄，花錢沒有計劃，只要喜歡就瀟灑的買下一堆無用的東西，完全不管需不需要。不妨裝一個記帳app，讓你能對自己的財務狀況一目瞭然。

● 生肖狗

愛情運指數：★★★★☆

單身者：月中有機會收到異性朋友的禮物，如果彼此有意，不妨深入交往，易有好結果。

有伴侶：雖然小有爭吵，但兩人很快就能和好如初。多用智慧、體貼來關心另一半，扮演好關懷者、傾聽者、聽命執行者，對方會感動不已。

事業/學業指數：★★★☆☆

事業運：工作完成量大，不過欠缺技巧，雖然工作的結果可觀，但工作的過程會感到很辛苦。腦力工作者應多注意睡眠品質，否則工作的效率將大打折扣。

學業運：你把父母關心你學業的叮嚀，看作是他們對你施加壓力，對他們的言行產生反感，這些情緒會影響到你的學習。對父母不滿意時可以說出來，彼此溝通，才能避免不必要的誤會。

財富運指數：★★★★☆

本月你特別善於理財，能夠合理節省，對投資也有獨到的看法，進帳不少。需留意的是，外出時要注意鎖好門窗，以防小偷光臨。

● 生肖豬

愛情運指數：★★★☆☆

單身者：本月可以多跟長輩們溝通，他們能給你一些讓你獲益頗多的建議，甚至會有好的介紹對象。與其自己在未知的路上跌跌撞撞，不如走一條捷徑。

有伴侶：上半月情侶間儘量少提起敏感話題，比如前男女友等，免得引起不必要的麻煩。下半月適合安排浪漫約會，對方會深受感動，並牢記你的好。

事業/學業指數：★★★☆☆

事業運：要想升遷，光有積極的工作態度是不夠的，還應該長期累積專業知識，並處理好與同事、上司的關係。

學業運：本月自制力較差，很容易受同學影響，看到別人玩什麼就想玩什麼，而且做什麼都是三分鐘熱度，常常半途而廢。月中家長開始加強監督，你終於專注於學習，成績也就較穩定了。

財富運指數：★★★☆☆

投資時猶豫不決，會使你錯失一些賺錢的良機。此月應重視資料收集和市場情況的分析。有問題多和家人商議，他們會是你理財時不可缺少的助力。

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