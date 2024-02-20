　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老闆我要加薪！年後加薪靠自己　12生肖加薪攻略一次看

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲年後想幫自己爭取加薪嗎？快看自己的加薪攻略是什麼。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

上班族看過來！如果公司沒有每年固定加薪的制度，想要加薪就只能靠自己爭取，加薪除了自身能力之外，該如何說服老闆也是關鍵之一，科技紫微網整理出「12生肖加薪攻略」，快學起來幫自己成功加薪！

生肖「鼠」

[廣告]請繼續往下閱讀...

生肖鼠的朋友待人處事圓滑，因此氛圍輕鬆的環境對「談加薪」很加分，可以找個休閒的場合跟老闆聊聊天，對話中利用某個項目或公司的未來作為切入點，帶出自己過去的工作績效，讓老闆更加了解你的汗馬功勞，加薪肯定沒問題。

生肖「牛」

生肖牛的朋友忠厚老實，在工作上也很務實，因此向老闆提加薪時只要實實在在的進行就好，建議在開口談加薪前，先說出自己的發展目標，讓老闆確保你對公司的忠誠度及你的價值定位為何這樣就有機會順利加薪。

生肖「虎」

生肖虎的朋友屬於「敢想想做」的類型，但做事比較容易魯莽，建議你在提出加薪之前，要先弄清楚公司去年的利潤和老闆長遠的發展計劃，讓老闆看到你的超強邏輯能力，讓他覺得你是值得投資的人才，談加薪就好辦了。

生肖「兔」

生肖兔的朋友擅長忍耐謙讓，因此想要加薪，一定要抱持著堅決的態度，清楚對老闆說出其他同業的待遇，傳達「不加薪就跳槽」的訊息，否則很容易被老闆以承諾將來的方式給打發掉。

生肖「龍」

生肖龍的朋友容易自恃過高，即使是面對自己的老闆也一樣，關於加薪，你只要找個老闆心情不錯的時候，直接提出就好，但索求要有限度，若是搞錯時機，很可能會有反效果。

生肖「蛇」

生肖蛇的朋友外冷內熱，對你而言，要開口講加薪很困難，如果不知道怎麼開口的話，建議可以在老闆肯定你的能力並派給你更難搞的工作時，順勢提出加薪要求，就可以很順理成章的加薪成功。

生肖「馬」

生肖馬的朋友能言善辯，但談加薪時，還是用事實說話比較好，以免給老闆留下巧言令色的印象，實事求是地對老闆列舉出你對公司的貢獻以及你目前的所得，開門見山說「老闆，我覺得是該加薪的時候了」。

生肖「羊」

生肖羊的朋友有強大的創造力，但缺乏原則和立場，容易被別人影響，建議你找幾個也想加薪的同事，特別是曾經一起參與過重大專案的夥伴，一起去找老闆談成功機率高，如果老闆找你們個別談話，記得堅持你的原則。

生肖「猴」

生肖猴的朋友嫉妒心強也愛比較，在提加薪之前，要先想好如何證明自己對公司的價值，要記住，和老闆提加薪時千萬別說「為什麼XXX拿得比我多」這類的話，把你對公司的實際貢獻，直接表現給老闆看就行了

生肖「雞」

生肖雞的朋友做事講究效率，通常很得老闆的喜愛，只是你個性上有些自私，因此提加薪時，最好找幾個想加薪的同事一起參與，再由你來帶頭，和老闆談的時候，最好從群體的利益為出發點，並且牢記態度要誠懇。

生肖「狗」

生肖狗的朋友忠誠度高，向老闆提加薪時，自己還會加籌碼，不然會覺得過意不去，這個籌碼就是以後加倍的努力、加倍的忠誠，只要你表達了這個意思，老闆很容易被你的真誠所感動，自然會幫你加薪。

生肖「豬」

生肖豬的朋友待人真誠，通常只會巴望著老闆主動幫你加薪，如果真的等不到加薪，又拉不下臉，可以找個中間人來傳達你的想法，老闆如果找你談話，你就可以趁機表達自己的想法，就算最後沒談成功，也是一次表現的機會。

ET快訊
「罰款1200元以下」擬不記點　計程車工會：給予肯定
女士官過年偷帶男友！纏綿2夜　一堆人遭懲處
快訊／台中大遠百22歲女墜樓　當場慘死
短裙妹趕上班闖紅燈！遭小黃撞噴空中轉
一筆糊塗帳！兆豐首創刷卡換匯　央行：沒有同意
晚安小雞竟惹到他　台商：沒被槍斃要謝天謝地
快訊／台劇男星接任桃園客家局長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

赴柬埔寨注意！連爆4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

變天前最後好天氣！明高溫飆35度　3波冷空氣「探9度時間曝」

80歲嬤「學女兒做深蹲」！下秒悲劇了...啪一聲「骨折」

「輕軌」台語怎麼唸？台師大專業解答了　高捷將改列車廣播發音

懷孕男友才答應結婚！爸媽出國花光88萬聘金　她卻流產：怕被退婚

彰化「糖鐵綠道」整排路樹遭下毒　專家搖頭：至少20棵救不活！

交往2年都不知道！滑手機意外發現「男友副業」錯愕　網卻支持男友

收到「1種emoji」讓她不開心！　網曝使用時機：真的蠻好用

小姑半夜愛得火熱「狂喊1句」　她被吵到睡不著：到底要到哪裡去

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

赴柬埔寨注意！連爆4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

變天前最後好天氣！明高溫飆35度　3波冷空氣「探9度時間曝」

80歲嬤「學女兒做深蹲」！下秒悲劇了...啪一聲「骨折」

「輕軌」台語怎麼唸？台師大專業解答了　高捷將改列車廣播發音

懷孕男友才答應結婚！爸媽出國花光88萬聘金　她卻流產：怕被退婚

彰化「糖鐵綠道」整排路樹遭下毒　專家搖頭：至少20棵救不活！

交往2年都不知道！滑手機意外發現「男友副業」錯愕　網卻支持男友

收到「1種emoji」讓她不開心！　網曝使用時機：真的蠻好用

小姑半夜愛得火熱「狂喊1句」　她被吵到睡不著：到底要到哪裡去

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

洗車打工被羞辱！18歲女「高壓水槍猛噴奧客」　痛快反擊影片爆紅

打掃請狗狗「上去」！結果牠爬同伴背上做壞壞事　媽傻：也太聽話

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

廟會男伸手侵犯美女禮生！遭抓包竟反嗆：怎樣，不能碰嗎？

普丁難忘她？24歲辣模在紅場拍「露奶片」　3年後突被通緝

赴柬埔寨注意！連爆4起人類感染H5N1禽流感　疾管署提升旅遊疫情建議

星宇A330neo現身新加坡航空展　與空巴共推新世代機型優勢

士林地區第2家門市　台灣松屋中正店預計4月開幕

中華電信今年拚7年新高！董座郭水義：兆元市值近在咫尺

汪獨自看家見充電器冒火　上前用嘴拉開電線阻災難

生活熱門新聞

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」

越胖財運越好！　4星座、4生肖年後別減肥

把握好天氣！今飆34℃轉雨時間曝　下周回冬探10度

冷氣團又殺來了！變天倒數...低溫下探1字頭

才推出就爆紅！50嵐「1飲品」卻沒賣了

黃色小鴨台語怎麼說？文化部教學

實況主爆乳環台「觀眾數曝」　網愣：好慘

平息民怨！交部研擬罰款1200元以下違規不記點　微罪不開放檢舉

女在交友App遇到斷聯20年玩伴　見新公公卻尷尬了

不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」

台人很愛買！泰國「1戰利品」在行李箱爆開

「f翁天信」是誰！嘉義人崩潰：哪都有他　真相曝光

更多熱門

相關新聞

安格斯12星座一周運勢2／19-2／25

安格斯12星座一周運勢2／19-2／25

太陽在本周正式位移到第12宮位，再承接上周金星、火星的移轉，這周儼然呈現行星「小幅洗牌」的局勢，儘管牡羊座人際上不改人來瘋的本性，不過走跳社交圈仍需注意自己直言不諱的個性，當心某些小災禍小是非從中攪出一場風波。

2024意外轉捩點？選個顏色就知道！

2024意外轉捩點？選個顏色就知道！

小孟老師／2月20日星座運勢

小孟老師／2月20日星座運勢

不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」

不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」

農曆一月「這生肖」愛情財富運旺

農曆一月「這生肖」愛情財富運旺

關鍵字：

生肖加薪運勢科技紫微網

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

小亨堡近況曝光！　投資百坪副業

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面