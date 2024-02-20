老闆我要加薪！年後加薪靠自己　12生肖加薪攻略一次看

▲年後想幫自己爭取加薪嗎？快看自己的加薪攻略是什麼。（示意圖／視覺中國CFP）



生活中心／綜合報導

上班族看過來！如果公司沒有每年固定加薪的制度，想要加薪就只能靠自己爭取，加薪除了自身能力之外，該如何說服老闆也是關鍵之一，科技紫微網整理出「12生肖加薪攻略」，快學起來幫自己成功加薪！

生肖「鼠」

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生肖鼠的朋友待人處事圓滑，因此氛圍輕鬆的環境對「談加薪」很加分，可以找個休閒的場合跟老闆聊聊天，對話中利用某個項目或公司的未來作為切入點，帶出自己過去的工作績效，讓老闆更加了解你的汗馬功勞，加薪肯定沒問題。

生肖「牛」

生肖牛的朋友忠厚老實，在工作上也很務實，因此向老闆提加薪時只要實實在在的進行就好，建議在開口談加薪前，先說出自己的發展目標，讓老闆確保你對公司的忠誠度及你的價值定位為何，這樣就有機會順利加薪。

生肖「虎」

生肖虎的朋友屬於「敢想想做」的類型，但做事比較容易魯莽，建議你在提出加薪之前，要先弄清楚公司去年的利潤和老闆長遠的發展計劃，讓老闆看到你的超強邏輯能力，讓他覺得你是值得投資的人才，談加薪就好辦了。

生肖「兔」

生肖兔的朋友擅長忍耐謙讓，因此想要加薪，一定要抱持著堅決的態度，清楚對老闆說出其他同業的待遇，傳達「不加薪就跳槽」的訊息，否則很容易被老闆以承諾將來的方式給打發掉。

生肖「龍」

生肖龍的朋友容易自恃過高，即使是面對自己的老闆也一樣，關於加薪，你只要找個老闆心情不錯的時候，直接提出就好，但索求要有限度，若是搞錯時機，很可能會有反效果。

生肖「蛇」

生肖蛇的朋友外冷內熱，對你而言，要開口講加薪很困難，如果不知道怎麼開口的話，建議可以在老闆肯定你的能力並派給你更難搞的工作時，順勢提出加薪要求，就可以很順理成章的加薪成功。

生肖「馬」

生肖馬的朋友能言善辯，但談加薪時，還是用事實說話比較好，以免給老闆留下巧言令色的印象，實事求是地對老闆列舉出你對公司的貢獻以及你目前的所得，開門見山說「老闆，我覺得是該加薪的時候了」。

生肖「羊」

生肖羊的朋友有強大的創造力，但缺乏原則和立場，容易被別人影響，建議你找幾個也想加薪的同事，特別是曾經一起參與過重大專案的夥伴，一起去找老闆談成功機率高，如果老闆找你們個別談話，記得堅持你的原則。

生肖「猴」

生肖猴的朋友嫉妒心強也愛比較，在提加薪之前，要先想好如何證明自己對公司的價值，要記住，和老闆提加薪時千萬別說「為什麼XXX拿得比我多」這類的話，把你對公司的實際貢獻，直接表現給老闆看就行了。

生肖「雞」

生肖雞的朋友做事講究效率，通常很得老闆的喜愛，只是你個性上有些自私，因此提加薪時，最好找幾個想加薪的同事一起參與，再由你來帶頭，和老闆談的時候，最好從群體的利益為出發點，並且牢記態度要誠懇。

生肖「狗」

生肖狗的朋友忠誠度高，向老闆提加薪時，自己還會加籌碼，不然會覺得過意不去，這個籌碼就是以後加倍的努力、加倍的忠誠，只要你表達了這個意思，老闆很容易被你的真誠所感動，自然會幫你加薪。

生肖「豬」

生肖豬的朋友待人真誠，通常只會巴望著老闆主動幫你加薪，如果真的等不到加薪，又拉不下臉，可以找個中間人來傳達你的想法，老闆如果找你談話，你就可以趁機表達自己的想法，就算最後沒談成功，也是一次表現的機會。