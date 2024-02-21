深坑大火異味瀰漫雙北！　市民怒灌侯友宜臉書：請救我們的肺

▲深坑工廠火警，燃燒面積600平方公尺。（圖／記者陸運陞翻攝）



記者崔至雲／台北報導

新北市深坑北深路三段一間鋰電池工廠20日發生火警，產生大量濃煙，甚至台北市居民也聞到明顯惡臭，不少民眾到新北市長侯友宜臉書留言抱怨，「請市長救救我們的肺」、「請關心深坑大火，不要忽視市民的健康品質！」；新北環保局昨晚也表示，火災周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出配戴口罩。

新北市深坑區昨下午2時許竄出大量濃煙，延燒隔壁2間廠房，直到晚間6點多暫時撲滅，但昨天深夜地下室仍濃煙密布、飄出惡臭，異味甚至傳到台北，讓雙北民眾反彈。

不少民眾不滿灌爆侯友宜臉書，留言寫下「市長能借您的肺用用嗎？因為深坑火災，文山區居民已經聞了一晚的惡臭，急需新鮮的肺一起加入來淨化這難聞的氣味」、「台北市被新北深坑大火飄來的異味搞到空氣品質這麼差可能還有毒，你是不是明天看報紙才會知道？台北市民出門不宜」、「請新北市管好自己家的毒氣不要飄到最優質的臺北來好ㄇ？蔣市長日理萬機不要造成他麻煩」、「新北塑膠工廠火災廢氣臭了一整天，市長要不要發公告跟宣導？有在上班嗎？」不過截止記者截稿時，侯友宜臉上尚未有更新或是回覆網友回覆。

針對昨日的火災，環保局表示，目前火勢已受到控制，空氣品質改善中，但因擴散條件不佳，提醒周遭及下風處（深坑、新店以及中永和地區等）民眾暫時緊閉居家門窗，外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

環保局表示，今早上7時許，環保局監測火災現場風速0.0m/s ，電子鼻讀值為1，多功能氣體偵測儀數值(SO2=0，VOC=0，NH3=0，H2S=0)。鄰近空品感測器數值已恢復正常，皆已小於10ug/m3，惟因風速小，盆地擴散條件不佳，仍請民眾外出配戴口罩，避免於戶外長時間逗留，以減少呼吸道及眼睛不適感。

有關是否涉及違反法令部分，環保局也說，目前尚待釐清起火原因，待事故判定是否有涉及空氣污染防制法第32條管理不當產生自燃致產生異味污染物，如有違反法令則後將依法告發處分。

