楊寶楨請辭落淚⋯柯文哲：不覺得奇怪　爆她未決定選北市或台中議員

記者袁茵／台北報導

立法院20日開議，由於三黨不過半，備受外界高度重視；但開議前一天卻發生身兼民眾黨團副主任的發言人楊寶楨請辭，且出面受訪時哽咽落淚，被外界質疑與內鬥有關。民眾黨主席柯文哲20日表示，「她哭，我是不覺得奇怪。」因為楊寶楨在民眾黨工作這麼久，總是有感情，且需要休息很正常；但楊自己也還沒決定要選北市松信或台中。

▲柯文哲受訪。（圖／記者陳煥丞攝）

柯文哲固定每週二、五早上7時30分到立院民眾黨團辦公室與8名立委開會，面對今日為立院開議日，柯文哲於7時22分騎車YouBike在青島東路上，但不知道是否趕著開會，所以不小心闖了紅燈；而柯文哲停好車走到黨團辦公室前，針對是否有安慰楊寶楨、國民黨傳出要加開院會等問題，僅不斷說「哎唷、哎唷」，未正面回應。

但只見立院於上午9時開議，柯文哲遲遲沒有離開民眾黨團辦公室，隨後得知柯文哲還在辦公室開會，要到上午10時30分左右才結束會議。會後，柯文哲被問到楊寶楨議題，面對外界質疑楊在鏡頭面前哭有內幕？柯文哲回應，楊寶楨哭，自己不覺得奇怪，「她在這工作這麼久了，總是有感情。」

柯文哲提及，而且楊寶楨也是很累，因為來4年打了3場選戰，所以要休息很正常，問題是媒體開始製造一大堆新聞，這就是很頭痛。

至於讓曾挑戰過台北市松山信義選區市議員的楊寶楨休息，會不會影響2026北市議員選舉佈局？柯文哲說，讓楊寶楨累垮了就更麻煩，「而且她到底要選台中或松山信義，她也還沒決定，所以停下來休息一下。」