楊寶楨請辭白營「八卦化」？　前立委：後宮爭鬥勝過朝前立委表現

▲民眾黨發言人楊寶楨請辭黨發言人一職。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人及民眾黨團副主任楊寶楨19日請辭，她受訪時落淚但否認辭職與內鬥有關。國民黨前立委陳學聖20日表示，他在立院待那麽久，從沒看過哪個黨團辦公室人事異動，鬧得好像是立委在請辭，這根本是後宮爭鬥勝過朝前立委表現，不過，請辭幾個楊寶楨算不了什麽大事，但重點就在這，若長此以往，民眾黨的八卦化變成必然，到時候就不是民眾黨主席柯文哲用「哎唷哎唷」就可帶過化解的。

陳學聖今天表示，立法院昨天兩件大事，一件是協商破裂，另一件是楊寶楨哭啼請辭，「但楊寶楨是誰？為何請辭新聞報那麽大？我一度還以為民眾黨多了一位楊寶楨不分區立委，原來她只是民眾黨立院黨團辦公室副主任兼發言人。」

陳學聖說，他在立院待那麽久，從沒看過哪個黨團辦公室人事異動，鬧得好像是立委在請辭，這根本是後宮爭鬥勝過朝前立委表現，更吸引媒體關注。他提及，之前某政黨，男立委大多很有型，頻頻鬧出花邊，結果桃花新聞反成了這政黨被媒體追逐的焦點。

反觀民眾黨，陳學聖指出，不久前白營才傳出前立委蔡壁如不敢回黨中央，怕被鬥很慘，現又有楊寶楨哭啼請辭，且根據了解，立院助理都是月中15號領薪水，所以楊寶楨下半月薪水早已預領，也因此楊寶楨突在20號說要請辭，是否真的是「被請辭」，大家應有所體會。

陳學聖強調，其實請辭幾個楊寶楨算不了什麽大事，根本就是個八卦，但重點就在這，若長此以往，民眾黨的八卦化變成必然，這就是個警訊，更不是民眾黨主席柯文哲用「哎唷哎唷」就可帶過化解的。