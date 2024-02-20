建立學生犯罪預防觀念　大武警深入校園宣導

▲台東縣大武警分局，前往大武國中集會法治教育宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大武警分局日前因應學校開學，前往大武國中集會法治教育宣導，希望藉由宣導活動建立學生犯罪預防觀念及交通安全。

大武派出所警員洪玲慧前往大武國中向學生宣導時下最熱門的反詐騙議題，包含常見6大詐騙手法:「網路購物詐騙」、「假投資詐騙」、「解除分期付款」、「詐騙網路交友詐騙」、「猜猜我是誰」、「假檢警詐騙」，針對以上的詐騙手法運用淺顯易懂的分享方式，使學生們更加瞭解。

加上現今網絡發達，詐騙手法推陳出新，常有新興的詐騙手法出現。若遇到詐騙相關問題，可撥打165反詐騙專線或110請求警方協助，並謹記防詐騙3步驟:「1.冷靜、2.查證、3.報警」，切勿隨意聽信詐騙的片面之詞及隨意點選不明網路連結，並不可隨意將個人存摺及信用卡拍照或交付給他人，以上行為不但是落入歹徒陷阱之中，更可能成為詐欺幫助犯。除反詐宣導外，更針對施用毒品、新興毒品等種類向學生介紹，期許青少年勿輕易落入誘惑之中。

交通安全方面，大武警表示「禮讓行人」之議題為社會重視，警方仍持續宣導車輛「禮讓行人」、「路口慢看停」、「行走要走行人穿越道，不任意穿越車道」、「遵守號誌，綠燈秒數足夠再過馬路」、「專心過馬路，不滑手機」等內容，並播放事故影片及舉例相關時事案例，希望藉由實際案例更能加深學生對交通觀念的印象。