長濱孩子第一次藝文旅行　文化種子在台東偏鄉學童心中萌芽

▲長濱鄉分2梯次共約350位師生參加藝文體驗。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為拓展台東偏鄉學子的藝文視野，寶桑教育基金會今年再度啟動「文化種子萌芽計畫」，分2梯次為長濱鄉共約350位師生舉辦藝文體驗。台東縣長饒慶鈴表示，為了讓偏遠地區學生增加接近藝文的機會，攜手協助寶桑基金會為長濱鄉孩子舉辦藝文旅行，20日第一梯次帶師生到市區參訪縣府TTICC專業錄音室、參訪黑膠唱片館、送給小朋友一本自己喜歡的書及街舞教學等，期盼孩子獲得不同的養分、擁有更開闊的視野。

20日上午在原住民創意產業聚落(TTICC)舉行2024年文化種子萌芽計畫(長濱鄉)開幕，縣長饒慶鈴提到，縣府積極提升偏鄉教育及孩子適性多元發展，此次補助長濱鄉師生交通費用之外，更提供TTICC專業錄音間導覽及體驗，讓孩子進行第一首專業錄音單曲。期盼今天活動體驗所帶來的感動和養分，能在孩子心中滋長，未來有機會走出家鄉，看一看不同的世界。感謝寶桑教育基金會、台東秀泰影城、娜魯灣通運公司、聯經出版、台灣麥當勞等單位攜手，為台東的孩子提供豐富行程，透過文化種子萌芽計畫，讓偏鄉學童能到市區接觸多元藝文活動、認識更多元的藝文場域，以及提升閱讀風氣，更進一步擴大孩子們的視野。

寶桑基金會執行長陳世賢指出，寶桑教育基金會曾在2021年與最南邊的大武鄉，完成第一次的文化種子萌芽計畫，帶著大武鄉所有國中、國小學生來台東市買書、吃美食、看電影以及逛美術館，可能都是孩子們第一次難能可貴的經驗。 今年計畫對象則是台東最北端長濱鄉的所有國中小學童，特別感謝長濱鄉所有學校校長的支持，全力投入參與規劃。其中有校長提到小朋友喜歡唱歌，希望能到錄音間參觀，因此聯絡了TTICC錄音間，並商請錄音師來幫小朋友錄一首歌作為紀念；感謝知名音樂製作人陳國華老師，專程從台北來現場指導。活動還包括小型書展，送給小朋友一本自己選的書、前往在秀泰影城欣賞《青春養成記》，以及到台東兒童運動公園休憩活動、進行街舞教學等體驗。