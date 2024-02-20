拍完伯朗大道金城武樹...越南遊客弄丟包包　好心人已送警局

▲民眾把撿到的包包送警所。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



拾金不昧是種美德！3名遊客19日提著一個黑色包包至台東縣關山警察分局錦安派出所，向值班警員劉立榮報稱是在伯朗大道意象標誌旁邊撿到的，劉員隨即受理，並清點包內證件及現金新台幣5萬元整。報案人離開約10分鐘後，有3人慌忙快步的至警所詢問警員「警察先生，請問有人撿到包包嗎」？劉員與其核對證件及包內金額無訛後隨即發還，越南籍失主阿霞(化名)除了感到幸運外，也對台灣的「好道德」留下滿滿的感動。



來自越南胡志明市的阿霞，因慕名台東縣池上鄉的伯朗大道及金城武樹已久，遂遠從千里之外搭機來台，與台灣2位友人相約至台東圓夢。19日17時左右，他們開心在伯朗大道意象裝置處拍照，離去時將一只黑色包包遺落在一旁而不自知。約莫10分鐘後，包包被後來拍照的3名遊客發現，並發揮拾金不昧的精神，趕緊拎著包包至鄰近的錦安派出所報案。

值班警員劉立榮除依規定受理，也請所內警員楊維雅至附近店家詢問，有無民眾在找遺失的包包。正當劉員準備依證件查詢失主資料時，3名神色慌張的民眾快步走進所內，緊張的向員警詢問「警察先生，有人撿到黑色的包包交到派出所嗎？」，劉員告知10分鐘前確實有民眾撿到包包，經與越南籍的阿霞確認包包款式、證件年籍及現金5萬元均無訛後，隨即依規定完成具領手續物歸原主。阿霞對於台灣民眾的熱心及拾金不昧的好道德，一再表達感謝及感動之意。