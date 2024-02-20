漁民招魂冒火藥味！陸2度控粗暴驅離　海巡當場駁斥：用詞請修正

記者林名揚、黃資真／金門報導

大陸一艘「3無快艇」大年初五非法闖入金門海域捕魚，追緝過程中翻覆釀成2名船員溺斃，引發兩岸關注，今(20)日死者家屬抵達金門，下午進行招魂，不過當泉州台辦副主任受訪再度提及台方以粗暴方式驅離時，艦隊分署廖德成分署長當場駁斥「我們依法行政，用詞請修正」，現場火藥味濃烈。

▲泉州台辦副主任李朝暉（右方西裝）稱台海巡粗暴驅離，艦隊分署長廖德成（左）當場駁斥。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



陸籍來姓、于姓漁民意外溺斃，6名家屬加上律師、陸方代表等10人於今上午搭船抵達金門，下午1時30分由海印寺住持「性海法師」親自主持招魂儀式，家屬們手、頭綁白布，看著事發快艇招魂，心痛一度拭淚。

然而，同在招魂現場的泉州台辦副主任李朝暉，於儀式結束後接受媒體訪問時，再度提及台灣海巡「粗暴驅離」福建漁民，稱此舉性質惡劣，令人憤慨，除了台方須查明事件真相外，更強烈要求查看事發現場完整錄像和陸方船隻，要了解人怎麼死的，「這是最基本訴求，台方不得以任何理由拒絕！」

▲廖德成當場駁斥李朝暉「粗暴驅離」一說。



此時，在一旁聽完全程的艦隊分署長廖德成，於李朝暉語畢後，出言駁斥「絕對沒有粗暴方式，請你用詞部分修正，我們依法行政」，強調越界陸船本是海巡署執行的重點，且3無船隻也是兩岸取締重點，甚至該船的船長根本沒有駕照，多次重申查緝過程中並無任何粗暴手法，但李朝暉僅看了對方一眼後，沒等他把話講完便撇頭離去。