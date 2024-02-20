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社會 社會焦點 保障人權

「6條通」男求女友復合　見警心虛跳窗逃！躺草叢哀號被圍捕

記者陳以昇／新北報導

新北市三重區一名男子因女友提分手，深夜跑去她家敲門想要進屋挽回這段感情，男子遭拒在門口大聲嚷嚷，女友畏懼報警，員警到場盤查時，他竟縱身跳窗，員警立即呼叫支援，最後在200公尺外的草叢找到他，由於跳窗時腿部受傷躺地哀號，經調查他有6條通緝，還在他租屋處起獲毒品，訊後依毒品罪移送並解送歸案。

▲▼柳男擔心通緝曝光跳窗逃逸，柳男在隔壁公寓雨遮留下腳印，員警將他逮捕後送醫，警方在他租屋處搜出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲柳男擔心通緝身份曝光跳窗逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，23歲柳姓男子因遭女友分手想要挽回，10日晚間11時許，到女友三重區三和路公寓住家，要求開門重修舊好，但女友心意已決堅不開門，柳男不死心直接在門口大聲嚷嚷，女友擔心受怕立即報警，員警到場後依規定對柳男進行身份確認，他竟突然轉身縱身跳窗逃逸，員警直覺有異，隨即呼叫警力支援。

▼柳男在隔壁公寓雨遮留下腳印 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼柳男擔心通緝曝光跳窗逃逸，柳男在隔壁公寓雨遮留下腳印，員警將他逮捕後送醫，警方在他租屋處搜出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

柳男跳窗後雙腳摔傷，沿著隔壁棟公寓雨遮逃竄，還把身上毒品安非他命丟棄，最後跑到200公尺外高速公路橋下草叢藏匿，支援警力到場隨即展開地毯式搜索，最後發現他躺地不斷哀號喊痛，員警只好先叫救護車到場，並戒護將他送醫救治。

經調查柳男涉及6件刑案遭到通緝，經醫院救治後，帶他返回租屋處，在屋內起獲毒品K他命、安非他命、殘渣袋、吸食器、毒咖啡包等物，除了依毒品罪將他移送新北地檢署外，通緝部分依法解送歸案。

▼柳男跳窗摔傷，員警將他逮捕後送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼柳男擔心通緝曝光跳窗逃逸，柳男在隔壁公寓雨遮留下腳印，員警將他逮捕後送醫，警方在他租屋處搜出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方在他租屋處搜出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼柳男擔心通緝曝光跳窗逃逸，柳男在隔壁公寓雨遮留下腳印，員警將他逮捕後送醫，警方在他租屋處搜出毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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