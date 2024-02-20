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大陸 大陸焦點 特派現場

赴金門接人！　泉州紅十字會陪同家屬乘「八方號」輪船啟程　

▲大陸遇難船員家屬及泉州紅十字會相關人員搭船赴金門。（圖／翻攝央視）

▲大陸遇難船員家屬及泉州紅十字會相關人員啟程赴金門。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸快艇翻覆2死事件引起兩岸社會關注。在兩岸關係持續冰凍下，大陸繞過民間溝通的「海基、海協會」平台，由泉州紅十字會派員陪同遇難者家屬及相關人員20日上午搭乘「泉金線」八號號客輪前往金門處理後續事宜及接回兩名陸籍船員。

▲大陸遇難船員家屬及泉州紅十字會相關人員搭船赴金門。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，今（20）日上午9時20分，泉州市紅十字會等派人陪同家屬，經泉金客運碼頭搭乘「八方」輪赴金門，接回2名生還人員並處理相關善後事宜。

整起事件發生於14日下午，一艘「三無船舶」在拒檢時狂飆翻覆，船上人員落水後2死2傷，引起兩岸輿論熱議。大陸國台辦發言人朱鳳蓮第一時間抨擊台灣粗暴執法釀禍，並稱，「根本不存在所謂禁止、限制水域一說，大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。」

我海巡署則表示，金馬澎分署在14日下午1時許，在金門海域執行春節期間防堵陸船越界勤務時，發現1艘「無船名」快艇越界，海巡人員準備驅離時，快艇蛇行拒檢，「逃逸的過程中，因為船隻不斷蛇行搖擺，導致船隻直接翻覆，船上4人全數落海，落海的4人由救護車送往醫檢傷及搶救，但是經過搶救後，仍然有2人宣告不治。」

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