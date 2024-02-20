春節最後機會！花蓮猜燈謎闖關送限定版刮刮樂　彩繪燈籠送禮券

▲花蓮市公所龍年吉祥繪燈趣燈謎闖關活動，市長魏嘉彥（右四）邀您一起共樂。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

每年的農曆正月二十是客家傳統節慶「天穿日」，花蓮市公所2月24日起在遠東百貨花蓮店前廣場辦理龍年吉祥繪燈趣活動，參與猜燈謎闖關即贈刮刮樂，一連兩天也分別舉行特色主題蔬食市集，還有客家歌手徐世慧等現場表演。活動即日起先行提供民眾索取五行燈籠進行彩繪，獲票選最高可獲得價值一千元禮券。

在農曆春節期間刮刮樂試手氣蔚為風潮，花蓮市公所特別發行限定版刮刮樂，要讓民眾享受運氣爆棚的樂趣，只要參與龍年吉祥繪燈趣活動，成功完成猜燈謎闖關，即可獲得刮刮券一張，獎項包含陶瓷電烤盤、大容量保溫杯、元宵甜湯兌換券、市集抵用券，以及由遠東百貨提供的專櫃體驗禮，中獎率高達九成。

▲龍年吉祥繪燈趣燈謎闖關及主題市集一連2天在遠百花蓮店前廣場舉行。

天穿日可以說是客家人的小過年，習俗上「男不耕田、女不織布」，在這一天裡唱山歌尞歸日才符合傳統，花蓮市公所為傳揚客家文化，在活動中也邀請到多位歌手及團體現場高歌，包含曾入圍金曲獎的徐世慧，地方知名的客家愛樂協會、花蓮客家合唱團、明廉國小小哈客合唱團、花蓮市靚靚歌謠班，以及KDS音樂工坊，還有花蓮縣客屬會、民孝社區發展協會、明義國小愛心志工團也都將共襄盛舉。

市長魏嘉彥表示，天穿日與元宵節相近，因此活動也特別以彩繪燈籠為主題，即日起開放民眾透過線上報名，事先索取五行燈籠進行彩繪，在活動中票選出最具人氣的作品，最高可獲得價值一千元禮券，報名資格為幼兒園至國小生，名額有限，額滿為止，歡迎孩子們一同來體驗客家節慶的特殊意涵與氛圍。

詳情請洽花蓮市好客文化會館臉書粉絲專頁，或上https://forms.gle/3oEaY6BLPEK9P62SA網址報名。

