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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌首次主持政黨協商　就因民進黨缺席而協商不成

▲▼食安專案報告協商破裂後，20日民眾黨團再度召開黨團協商，協商僅有民眾黨立院總召黃國昌、幹事長吳春城及國民黨書記長洪孟楷出席，民進黨方面則沒有派任何代表與會。（圖／記者湯興漢攝）

▲食安專案報告協商破裂後，20日民眾黨團再度召開黨團協商，協商僅有民眾黨立院總召黃國昌、幹事長吳春城及國民黨書記長洪孟楷出席，民進黨方面則沒有派任何代表與會。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院19日朝野協商破局，20日仍安排行政院長陳建仁進行施政報告並備詢。針對食安專案報告的時間，民眾黨團今在院會提案，主張21日加開院會，經院長韓國瑜裁示，民眾黨團提案逕付二讀，依議事慣例交付協商，今天下午4點左右，議事處發出通知，由民眾黨團召集協商，但僅藍、白代表出席，綠遲遲未現身，最後協商不成。

4點30分協商開始後，由於遲遲未等到民進黨團代表出現，主持會議的民眾黨團總召黃國昌表示，確認一下民進黨是否有意願參與協商？早上院會時有意見的也是他們，要確認下是不是要參與協商。黃也詢問其黨團同仁，是否有跟民進黨團聯繫上？整個黨團都沒人嗎？接著並向在場的國民黨團書記長洪孟楷詢問，是否可以徵求同意再等5分鐘？洪也同意。

到了4點45分，黃國昌說，之前其實在運作上也有一個慣例，如果有黨團代表沒來的話，其他到了的代表如果有意見，可以在紀錄上有初步的意見表達，但因為民進黨沒參與，所以不會有結論的問題。

黃國昌說，基本上，希望能夠獲致的初步結論，就是按照今天早上院會的提議事項，也就是「建請明天加開院會，邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出『有關民進黨政府執政8年造成台灣食安問題總檢討專案報告並備質詢』，國民黨7人、民進黨7人、民眾黨1人，每位委員詢答時間15分鐘」，民眾黨提出的內容如同上午交付院會決議的事項，也很感謝吳春城、洪孟楷能初步有這樣的共識。

接著黃國昌再度詢問黨團同仁，聯絡民進黨團後有同仁回覆嗎？內容是什麼？經幕僚提示後，黃說，民進黨回覆，稱民眾黨團發通知時人都不在院區了。

黃國昌說，因為民進黨團沒派代表來，顯然沒有辦法針對明天加開院會形成共識，民眾黨團會把今天的狀況，回去請黨團同仁立刻發文給院長以及議事處同仁。第一，說明黨團協商的狀態；第二，請院長儘速針對食安報告召集協商。

黃國昌強調，與其在規則上的事情打轉，不如趕快解決實質問題，讓執政黨說清楚講明白，到底什麼時候願意到立法院進行報告。

最後黃國昌說，很遺憾民進黨團沒有派人來，但藉由這樣的程序，還是很誠心地跟國民黨團代表、民眾黨團代表充分溝通交換意見。

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