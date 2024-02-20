議員直接打給李四川、林奕華　蔣萬安市府「3問題」重組小內閣

▲蔣萬安在開春第1個週末舉辦共識營，勉勵各局處沉澱後繼續衝刺。

圖文／鏡週刊

台北市長蔣萬安上任1年多，憑藉大巨蛋完工啟用刷出市民好感度。本刊調查，蔣市府團隊先後爆出內鬥、磨合問題、機要任用險踩法規紅線等風波；隨著農曆新年假期結束，蔣市府最快3月展開小內閣改組，包括市場處、環保局、勞動局都可能進行人事調整，以達改善府會關係、強化局處橫向聯繫合作、端出有感施政等3大目標。

18日開春第1個週末，蔣市府舉辦共識營，邀集府內一級主官與各局處首長，確立未來施政願景。市長蔣萬安致詞時，鼓勵局處長多發言，分享至少2到3件可以做得更好的事，大家交換意見；他並且強調，市府團隊最初的確需要磨合期，如今已逐步上軌道，期許各局處更密切合作，加速推動城市發展。

▲蔣萬安為增進府會和諧，將祭出便當會等一系列新措施。

蔣萬安一番話輕描淡寫，但知情人士透露：「對調整市府團隊已早有定見，最快3月份就會著手調整。」本刊調查，蔣市府上任1年多來，除了部分首長表現未如預期，經過大選前冗長的預算審查會期洗禮，藍綠資深議員都反映，蔣市府團隊不少首長都有明顯僚氣，反映民意的脈動也慢半拍，「很多資深議員都跳過府會，直接打電話找熟識的副市長李四川、林奕華，本該設法解決陳情案的首長，經常還狀況外。」讓蔣體認到調整不適任首長的念頭。

目前蔣市府小內閣浮現的問題在3方面，包括團隊磨合、一級主管是否適才適任，以及府會關係緊張等，都是蔣要積極解決的課題。

有鑒於此，市府高層已針對小內閣改組啟動討論，有意打造出「戰鬥小內閣」，招致議員、里長等民意第一線強力抨擊，以及讓外部協會、民間團體有微詞的市場處、環保局、勞動局等單位，相關主官都可能進行調整。

以市場處為例，未善盡市場營運管理規劃之責，導致接連出包。像是爭議許久的文山區木新市場改建案，本刊掌握，在地樟文里里長林淑珠年初曾入府當面向蔣萬安陳情，講到激動處還下跪、崩潰痛哭，但經市府追查發現，自始至終就是市場處搞錯地目擺烏龍，錯把機關用地當作市場用地，不只在市政會議陳報錯誤內容，與地方溝通同樣傳達錯誤資訊，衍生後續市場選址爭議，因此被列入改組名單。

議員分析，對比其他局處積極配合中央「低碳永續家園」推動工作，都發局射出政策3箭，交通局提出Ubike免費30分鐘政策，財政局率全國之先發行25億元「社會責任債券」，反倒執掌環保業務的環保局角色與態度不明朗；勞動局則因勞權基金修正案卡關、勞工政策支票縮水、青年失業率高居6都之冠等問題挨轟，預料這2局處都會被開刀。

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