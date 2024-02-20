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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揪「致癌辣椒粉」遭蔣萬安點名立院備詢　陳其邁：我是對市民負責

▼含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉流入高雄，並被製成19款香料商品上架販售。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

台糖瘦肉精案外案，國民黨台北市長蔣萬安日前指出，高雄市長陳其邁應該為了高雄辣椒粉到立院備詢，引起戰火。對此，高雄市長陳其邁今天回應，他當市長就是要把高雄食安顧好，他是對市民負責，最重要問題是要把整個來源追清楚。

針對蔣萬安點名要不要為高雄驗出致癌辣椒粉一事到立院備詢，陳其邁表示，他當市長就是要把高雄的食安顧好，他是對市民負責。陳其邁強調，他也當了五屆的立委，什麼事情是地方自治事項，什麼是中央的這個事項，其實在法律都有相關規定，就依照法律來做。

▲▼高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁說，他當市長要把高雄食安顧好，他是對市民負責。（圖／記者賴文萱翻攝）

至於辣椒粉驗出「蘇丹紅」，陳其邁說，這個部分是新北市的進口商，食安問題是科學問題，應該要把來源、所有事情調查清楚，讓民眾能夠吃得安心，這才是最重要的事情，他相信這個問題最重要的是要把整個來源追清楚。

另外，針對台糖梅花肉驗出瘦肉精爭議，陳其邁表示，食安是科學問題，當發生台中市驗出有一盒豬肉裡面有微量的西布特羅，這個藥品基本上相當昂貴，一般文獻裡面也沒有用在豬肉的，幾乎也沒有用在豬肉的飼養過程裡面，溯源同批號也沒有。

陳其邁說，同樣的豬肉產品也沒有，該養豬場也沒有，環境污染也沒有，所以應該要把這個來源調查清楚，為什麼就只有那一盒的豬肉含有西布特羅，立法院要做的是這件事情，查清楚。

「以目前為止，高雄市所驗的瘦肉精豬肉都是零檢出，在我們國產豬肉的部分都是零檢出，食安沒有問題」，陳其邁表示，所以立法院假如要查，應該是要把整個事件做一個完整的調查，剛剛在一些科學的證據裡面，顯示的檢驗結果是這樣，應該是回歸到科學的問題，為什麼那一盒豬肉有問題，其他沒有問題。

▲▼致癌辣椒粉引戰！蔣萬安要陳其邁到立院備詢，林智鴻：原料來源是新北。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼衛生局相關公文顯示，蔣萬安所說的「蘇丹紅成分辣椒粉」一事，源頭是新北市廠商輸入。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼致癌辣椒粉引戰！蔣萬安要陳其邁到立院備詢，林智鴻：原料來源是新北。（圖／記者賴文萱翻攝）

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關鍵字：

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