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花蓮太平洋燈會近10萬人次參訪　年後還有8天煙火秀

▲科技主燈秀結合雷射、燈光、水舞及3D動畫演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲科技主燈秀結合雷射、燈光、水舞及3D動畫演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國最有年味的「2024花蓮太平洋燈會」，於農曆春節假期期間至3月4日持續在花蓮太平洋公園南濱段絢麗展演。自2月3日開幕以來湧入大量國內外遊客蒞臨參訪，迄今賞燈人潮已逾10萬人次。

科技主燈秀「雲龍戲珠」結合雷射、燈光、水舞及3D動畫的展演，以及過年期間搭配主燈秀的星空煙火秀，還有卡通人物遊行等互動表演，更是擠爆燈區現場，3大主題燈飾 4個特色燈區「滿滿都是人」！鄰近會場的東大門夜市及金三角商圈，更讓民眾吃好買好過好年，過年後2 ／17、2 ／18、2 ／24、2 ／25、2 ／28、3 ／2~3 ／4還有加碼星空煙火秀喔，歡迎大家把握機會趕緊來花蓮走春賞燈。

2 ／14日為西洋情人節，更是農曆春節連假最後一天，縣府更邀請情侶們一起來花蓮賞燈，把握春節最後假期。當天現場除了將播放充滿唯美影像及音樂，搭配粉紅燈光襯托浪漫氣氛外，情侶們參加「2024花蓮太平洋燈會－你龍我龍（你儂我儂）」活動，晚間18時起，只要和你/妳的另一半一起到活動現場拍情侶照乙張，上傳至個人FB或IG（需顯示為公開分享），並標註「#2024花蓮太平洋燈會」，完成以上打卡活動至大會服務台出示上傳頁面，就可獲得龍年情人節限定禮物《你龍我龍造型積木》。

▲科技主燈秀結合雷射、燈光、水舞及3D動畫演出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲搭配主燈秀的卡通人物遊行等互動表演，擠爆燈區現場。

另外，賞燈之餘也別忘了拍上照片紀念還能參加現場集客活動，活動期間於燈會現場龍年相關燈飾拍照或與活動立牌拍照，上傳至個人FB或IG (需顯示為公開分享)，並寫下新年新希望或是對本次燈會的感想，最後標註活動名稱「#2024花蓮太平洋燈會」，完成以上步驟至大會服務台出示頁面，即可獲得龍年限定小物，送完為止。

另外活動期間於合作燈區「德利豆乾」、「遠東百貨」、「花蓮縣餅」、「豐興餅舖」、「阿美麻糬」或「遠雄海洋公園」燈飾拍照打卡，完成打卡相關步驟，即可享有店家好康喔！(好禮活動及店家以官網公告為主) 更多旅遊資訊，可至花蓮觀光資訊網( https://tour-hualien.hl.gov.tw/ )及「2024花蓮太平洋燈會」活動官網( https://www.hualien-lantern.com.tw )。

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