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海地總統遇刺案　前第一夫人被控共謀殺人！喪夫當晚身受重傷

▲▼海地前總統摩依士（Jovenel Moise）2016年底勝選時與妻子瑪婷（Martine Moise）的合照。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地前總統摩依士（Jovenel Moise）2021年遇刺身亡，引發當地政局不穩，暴力幫派肆虐。圖為摩依士2016年底勝選時與妻子瑪婷（Martine Moise）的合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

海地前任總統摩依士（Jovenel Moise）2021年7月7日於首都太子港的官邸遇刺，遭大約20名受過軍事訓練的哥倫比亞傭兵槍殺身亡，其妻子瑪婷（Martine Moise）也身受重傷。然而，瑪婷近日卻遭指為共犯，涉嫌參與暗殺丈夫而遭到起訴。

根據《紐約時報》報導，海地法官伏爾泰（Walther Voltaire）起訴了51名涉嫌參與2021年總統摩依士刺案的被告，其中包含摩依士妻子瑪婷也被指控是共犯。《紐時》取得了一份122頁起訴書副本，內容沒有指控瑪婷策劃謀殺，也無直接證據顯示她參與其中，但認為她與共犯們的說詞和其他證人陳述有矛盾，表明他們同謀暗殺時任總統。

▲▼海地前第一夫人瑪婷（Martine Moise）被海地法院指控參與暗殺丈夫、海地前總統摩依士（Jovenel Moise）的行動。（圖／記者張寧倢攝）

▲海地前第一夫人瑪婷被指控參與暗殺丈夫，然而她本人也在襲擊中受重傷。（圖／達志影像／美聯社）

起訴書還援引了本案被拘留海地的關鍵被告的供詞，宣稱瑪婷當時正密謀與其他人一起除掉丈夫，以「壟斷權力」接管總統大位。這些指控與海地檢察官提交給伏爾泰法官的刑事起訴書內容相呼應，而法官對瑪婷正式起訴的罪名是共謀謀殺。

瑪婷的律師特納（Paul Turner）沒有立即回覆《紐時》提問，但先前他曾反駁檢方刑事起訴書中的指控稱，他的當事人正在藏匿行跡，只有少數人知道瑪婷的所在位置，「她是受害者，就像她的孩子們和她的丈夫一樣。」

報導指出，瑪婷長期以來一直批評海地的調查，說官員們對於揭露刺殺案主謀的關注度不大。儘管進行了2年半的調查，但起訴書仍留下了許多未解謎團，內容雖詳細描述了暗殺當晚的情況，卻未解釋犯罪動機或資金來源。

▲▼海地總統摩依士日前遇刺喪命，第一夫人瑪婷（Martine Moise）也身受重傷，她15日推文感謝醫護人員，並首度公開遇襲後照片。（圖／翻攝twitter/martinejmoise）

▲瑪婷當時身受重傷住院，並公開遇襲後照片。（圖／翻攝自Twitter／martinejmoise）

美國邁阿密司法部門也對此案進行另一項調查，共有11名被告遭指控參與謀殺摩依士，其中6人已經認罪，剩餘5人將在5月接受法院審判，而瑪婷有望在美國法庭上成為證人。

根據海地法律制度，最初的訴狀是由現任政府任命的公訴人紀堯姆（Edler Guillaume）檢察官所準備的，而被告可以在收到法官起訴書的10天內提出上訴。部分批評人士認為，海地的起訴帶有政治色彩，還指責現任總理亨利（Ariel Henry）領導政府利用司法調查來攻擊批評者，包含瑪婷與摩依士遇害當時的時任總理約瑟夫（Claude Joseph）。

▼海地總統官邸面目全非。（圖／路透）

►►►美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

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