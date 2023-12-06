美緝毒局前線人認罪「參與刺殺海地總統」　恐判終身監禁

▲2021年遇刺身亡的前海地總統摩依士遺照與一名正在悼念的海地男子。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

前美國緝毒局（DEA）線人文森（Joseph Vincent）5日在法庭上承認參與謀殺海地總統。據報導，2021年7月時任海地總統摩依士（Jovenel Moise）在太子港私邸遇刺身亡，此案共有11名被告，擁有海地和美國雙重國籍的文森成為第4名在美國法院認罪的人。

▲已故海地總統摩依士（Jovenel Moïse）。（圖／達志影像／美聯社）

2021年7月7日夜間，當時53歲的摩依士在家中遭大約20名受過軍事訓練的哥倫比亞傭兵槍殺。根據路透社報導，曾擔任美國緝毒局線人的文森在刺殺案幾天後，與同樣是海地裔美國人的索拉格斯（James Solages）一起被捕，兩人最初都表示，他們是被共謀者雇來做翻譯的。

據報導，在襲擊發生時，槍手偽裝成緝毒局的特工，但緝毒局後來表示，文森和索拉格斯都不是代表該機構行事。一份由文森簽署的法庭文件稱，他被指控提供了物質支援和服務，包含對政治形勢的建議，以及與社區重要領導人的會面。

▲摩依士家中遇刺身亡，前美國緝毒局線人坦承共謀犯案。（圖／路透）

文件顯示，在這些會面中，文森經常戴著美國國務院的別針，讓人們認為他受雇於美國政府。文件還稱，文森2021年初前往海地，支持佛州醫生兼牧師、並被列為共同被告的薩農（Christian Sanon）奪權並取代摩依士。在襲擊發生當晚，索拉格斯開車前往總統私邸，文森也是車上其中一名乘客。

密謀刺殺案目前有11名被告，在文森認罪之前，海地前參議員約翰（Joseph Joel John）、哥倫比亞退役的陸軍上校李維拉（German Rivera），以及海地和智利雙重國籍公民雅爾（Rodolphe Jaar）已經先認罪。賈爾和李維拉都被判終身監禁，而約翰預計將於12月19日被判刑。第4名認罪的文森也可能面臨終身監禁，宣判日定為2024年2月9日。

摩依士遇刺身亡後，造成不穩定的權力真空。自2021年以來，暴力武裝幫派在海地大規模擴張勢力範圍，引發人道主義危機，導致數萬人流離失所，先前報導稱當地存在酷刑、集體綁架與性侵等暴行。