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俄飛官駕Mi-8直升機叛逃烏克蘭　驚傳身中12槍死在西班牙

▲▼「西方-81」（Zapad 2017）演習,Mi-8直升機。（圖／路透社）

▲俄羅斯飛官去年8月駕駛Mi-8 AMTSh攻擊直升機叛逃烏克蘭，本周驚傳死亡。圖為Mi-8直升機。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

烏克蘭情報單位表示，一名叛逃的俄羅斯武裝部隊飛官在西班牙中彈身亡。據外媒報導，西班牙警方13日獲報在地中海沿岸小鎮的一處公寓停車場尋獲遺體，深入追查才發現死者背景特殊，而槍手身分至今不明。

根據衛報報導，烏克蘭國防部情報總局2023年8月進行一次俄羅斯Mi-8 AMTSh直升機叛逃計畫，俄軍飛官庫茲米諾夫（Maksim Kuzminov）駕駛直升機從俄羅斯庫爾斯克機場，趁著運送Su-27與Su-30戰機零件至俄軍基地時越境叛逃烏克蘭，機上其餘2名機組人員則逃回俄羅斯。

烏克蘭真理報指出，據國防部情報總局的消息人士說法，庫茲米諾夫叛逃後決定移居西班牙，而非留在烏克蘭，據稱是他邀請了前女友到他位於地中海沿岸度假小鎮比利亞霍約薩（Villajoyosa）的住處，前女友抵達後卻發現他的屍體。

衛報引述俄羅斯與西班牙媒體稱，庫茲米諾夫13日被發現陳屍在公寓底層的車庫斜坡上，遭身分不明的槍手連開12槍殺害，周邊小鎮發現一輛被燒毀的可疑車輛，西班牙警方最初認為這是一起涉及黑幫的槍擊案，深入調查後才發現死者的背景特殊，曾經參與俄烏戰爭與叛逃。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andrii Yusov）僅願證實庫茲米諾夫的死訊屬實，但拒絕透露他是否遭到謀殺，以及誰有可能是幕後黑手。西班牙警方並未立即發表評論。俄羅斯一些與俄軍關係密切的時事評論員宣稱，庫茲米諾夫遇害的報導是烏克蘭軍情部門捏造的，目的是為了讓俄羅斯叛徒「改名易姓」。

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