俄羅斯正妹「捐給烏克蘭1600元」遭控叛國！　恐面臨20年監禁

▲擁有美俄雙重國籍的哈瓦娜因捐款51.8美元給烏克蘭被俄控叛國。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯一名33歲女子擁有美俄雙重國籍,但她日前卻因「捐款51.8美元」給烏克蘭援助團體,遭到俄羅斯當局逮捕,如今她面臨叛國罪指控,最重恐面臨20年監禁。

根據《衛報》報導,現年33歲的哈瓦娜(Ksenia Khavana)1月在葉卡捷琳堡(Ekaterinburg )一家電影院外被捕,當時她因違反公共秩序被判拘役14天,但俄羅斯聯邦安全局(FSB)接著指控她犯下叛國罪,最重恐面臨20年監禁。

俄羅斯非政府組織「第一部門」(Pervy Otdel)表示,哈瓦娜被指控在2022年2月俄羅斯進攻烏克蘭當天,向總部設於紐約的非營利組織「一起支持烏克蘭」(Razom for Ukraine)捐款51.8美元(約台幣1645元),而FSB也證實了這項消息。

Russia has jailed another American.



The FSB said it charged this unnamed Russia-US dual citizen, 33, with treason for organizing fundraisers for the Ukrainian army.



She was arrested in Ekaterinburg – the same city where the FSB arrested Evan Gershkovich last year. pic.twitter.com/yZS3W63R6P