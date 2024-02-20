陸海警登檢金門觀光船　李彥秀：蔡英文應召開國安高層會議

▲中國海警登檢金門觀光船。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸漁民日前越界至金門海域捕魚，遭我海巡署追緝，過程中拒檢翻覆致2人死亡，中國大陸海警局則宣布將在金廈海域常態化巡查，19日隨即登檢我金門觀光船「金廈遊輪」。對此，國民黨立委李彥秀表示，中國大陸此舉警告意味濃厚，這樣挑動兩岸敏感神經，傷害兩岸人民情感，實為不智之舉，總統蔡英文應該立即召開「國安高層會議」，別讓小衝突成大危機。

李彥秀說，過去兩岸關係和緩，金門廈門又相當鄰近，默契下，我方畫出「禁止水域線」與「限制水域線」，雙方偶有船隻不慎越線，都以廣播驅離，不會登船檢查。但近期兩岸關係嚴峻，中國大陸海警登船檢查，顯然是「有備而來」「蓄意為之」。

李彥秀呼籲對岸，在此敏感時刻，應該立即停止軍機侵擾、海上挑釁，甚至是敏感地區軍事活動。在兩岸沒有互信、沒有對話的情況下，陸方應立即降低不必要的動作，避免擦槍走火。

李彥秀也提到，對於海委會的表現感到失望。明明知道兩岸關係處於最脆弱的時刻，就應該是先提醒國籍船舶，盡量避免靠近敏感地帶，不可航入「偏向大陸地區」，缺乏危機意識在前；陸方武警於17時19分離船，我方海巡艦艇17時33分才趕抵現場，危機處理、護民行動不力在後，的確應該檢討，更離譜的是交通部航港局，居然呼籲「船隻若再度遭到中國海警要求登檢，應拒絕並通報海巡協助，且不要停船，儘快返航。」請問，這些坐在辦公室的官員們，真的有把人民的生命安全放在眼裡？

李彥秀表示，兩岸關係已經到衝突邊緣，台灣又值政權移交時期，蔡英文應該立即召開「國安高層會議」，納入新政府團隊，研擬非常時期的政策作為，儘速讓兩岸劍拔弩張的局勢降溫，確保兩岸的和平與穩定。