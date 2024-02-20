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診所院長騙砲女病患！嗆妻意外曝姦情　拿「一張紙」自保

H小姐指控遭醫師沈能俊引誘發生性關係，沈事後藉口怕挨告，會給她上千元並逼簽收據。

▲H小姐指控遭醫師沈能俊引誘發生性關係，沈事後藉口怕挨告，會給她上千元並逼簽收據。

圖文／鏡週刊

新北地方法院上個月審理一起侵害配偶權案件，原告是三重區慈田診所院長沈能俊的妻子，被告則是沈的女病患，原來，沈去年8月向妻子求歡遭拒，竟指妻子在外偷吃，妻子否認，沈卻出言嘲笑：「被男朋友甩了，沒有性生活，真的很可憐！」還自爆：「我有活躍的性生活，跟妳不同。」當場被妻子抓包出軌。

驚覺說溜嘴的沈能俊立刻改口，指自己是買春，並非不倫，妻子不信，抽絲剝繭逼問，沈才坦承與女病患H小姐有染。為平息妻子的怒火，沈除了將名下房產過戶給妻子，同年9月還簽下切結書，答應每月上繳一半的收入給妻子作為賠償，且允諾不會再犯，雙方達成和解，但沈妻不願原諒H小姐，一狀告上法院，並求償60萬元。

新北三重慈田診所院長沈能俊遭控是騙砲渣男，與女病患發生不倫關係後，竟要妻子對女病患告到底。（翻攝沈能俊臉書）

▲新北三重慈田診所院長沈能俊遭控是騙砲渣男，與女病患發生不倫關係後，竟要妻子對女病患告到底。

H小姐要求沈能俊解決，勸太太撤告，沒想到卻遭沈反嗆：「我要讓太太把妳告到死！」H小姐告訴本刊，她是單親媽媽，2018年到診所看病，沈主動示好，希望進一步交往，H小姐知道他有家室，當場拒絕，沈則稱跟妻子感情不睦，希望打動她，但H小姐不為所動，日後也不再到沈的診所看病，就這樣斷了聯繫，沒想到多年後卻因H小姐的兒子開刀，間接促成2人的孽緣。

沈能俊與H小姐發生性關係後，以「怕被告性侵」為由，逼她簽下收據，營造性交易表象。（讀者提供）

▲沈能俊與H小姐發生性關係後，以「怕被告性侵」為由，逼她簽下收據，營造性交易表象。

H小姐表示，沈能俊的診所後來搬到她父親經營的商店附近，沈主動致電問候她，2人才又開始聯繫。3年前H小姐的兒子因盲腸炎住院開刀，沈見她蠟燭兩頭燒，表示心疼，還說要當她的男朋友陪伴她，單身十多年的H小姐因此暈船。

沈能俊與H小姐發生性關係後，以「怕被告性侵」為由，逼她簽下收據，營造性交易表象。（讀者提供）

▲沈能俊與H小姐發生性關係後，以「怕被告性侵」為由，逼她簽下收據，營造性交易表象。

她告訴本刊，沈能俊某天藉故到她家拜訪，一直用肢體挑逗她，還說願意資助她，減輕她的經濟負擔，由於她對沈也有一定的好感，2人最後發生性關係。事後，沈給她5,000元，還拿出一張寫著「我找沈先生做愛，收到5,000元，做完後各奔東西、互不相干，口說無憑，以此為證」的紙條，要她在上面簽名，讓她感到十分納悶。

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