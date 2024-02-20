名醫騙砲！單親媽控被當小三接客　沈能俊翻臉嗆「告死妳」

▲H小姐氣憤指著自家床墊說，沈能俊每週在她家或旅館與她發生關係。



圖文／鏡週刊

單親媽媽H小姐向本刊指控，新北市三重區慈田診所院長沈利用看診的機會追求她，與她發生多次性關係，每次給她1,500到5,000元零用金，並以怕被告性侵為由，逼她簽下性交易收據。H小姐說，沈能俊自稱怕被她控告性侵，才想留下收據自保，她為了讓沈安心，只好答應，沒想到卻換來對方予取予求。

H小姐氣憤地說，沈能俊每週都跟她在她家或旅館發生關係，完事後都會給她零用錢，叫她簽收據，金額從1,500到5,000元不等，後來沈有2個朋友從國外回台，沈竟開口要她跟他們「比照辦理」發生關係，還威脅如果不從就分手。

▲▼沈能俊在診所臉書PO出監視畫面，指控H小姐偷竊診所物品。



被愛沖昏頭的H小姐對沈言聽計從，甚至還提供健保卡讓他詐領保費，沈則每次給她50元當報酬。H小姐說，沈還自爆同時跟其他2名女病患約砲，一開始也只將H小姐視為砲友，她無法接受，決定分手，後來禁不起沈的苦苦哀求，才心軟復合。

沒想到2人的關係因沈能俊說溜嘴，被沈妻發現，加上沈認為H小姐對他緊迫盯人，決定趁機分手搞失聯，不知情的H小姐到診所找沈，希望問個明白，恰巧沈妻現身診所，讓沈嚇到變臉，揚言要把她趕出診所。H小姐告訴本刊，沈妻對她提告後，她拜託沈勸妻子撤告，結果沈竟罵她白癡，還說要把她告到死！

▲沈能俊遭控約病患H小姐到旅館發生性關係。

對於沈能俊的行徑，H父十分不滿，他氣憤地說，沈明知他女兒患有精神方面的疾病，見她好騙刻意接近，東窗事發後又撇得一乾二淨，真的很惡劣，因此他決定挺身而出，協助女兒捍衛權益。

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