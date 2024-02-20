新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

▲新北三重慈田診所院長沈能俊遭控是騙砲渣男，與女病患發生不倫關係後，竟要妻子對女病患告到底。



圖文／鏡週刊

新北市三重區慈田診所院長沈能俊遭控騙砲渣男！單親媽媽H小姐指控，沈利用看診的機會追求她，與她發生多次性關係，每次給她1,500到5,000元零用金，並以怕被告性侵為由，逼她簽下性交易收據，還要她跟沈的朋友上床。沈妻發現姦情後，把收據當證據告Ｈ小姐侵害配偶權，求償60萬元，Ｈ小姐請沈勸妻子撤告，竟被嗆白癡，還誣指她是小偷，讓她忍無可忍，決定揭發沈的惡行。

新北地方法院上個月審理一起侵害配偶權案件，原告是三重區慈田診所院長沈能俊的妻子，被告則是沈的女病患，原來，沈去年8月向妻子求歡遭拒，竟指妻子在外偷吃，妻子否認，沈卻出言嘲笑：「被男朋友甩了，沒有性生活，真的很可憐！」還自爆：「我有活躍的性生活，跟妳不同。」當場被妻子抓包出軌。雖然事後，沈能俊與妻子達成和解，但沈妻不願原諒Ｈ小姐，一狀告上法院，並求償60萬元。

▲H小姐指控遭醫師沈能俊引誘發生性關係，沈事後藉口怕挨告，會給她上千元並逼簽收據。

H小姐要求沈能俊解決，勸太太撤告，沒想到卻遭沈反嗆：「我要讓太太把妳告到死！」H小姐告訴本刊，她是單親媽媽，2018年到診所看病才認識沈能俊，3年前沈主動說要當她的男朋友陪伴她，單身十多年的H小姐因此暈船。

她告訴本刊，沈能俊某天藉故到她家拜訪，一直用肢體挑逗她，還說願意資助她，減輕她的經濟負擔，由於她對沈也有一定的好感，2人最後發生性關係。事後，沈給她5,000元，還拿出一張「性交易收據」，要她在上面簽名。

▲H小姐氣憤指著自家床墊說，沈能俊每週在她家或旅館與她發生關係。

H小姐說，沈能俊自稱怕被她控告性侵，才想留下收據自保，還要她別想太多，她只好答應，沒想到卻換來對方予取予求。後來沈有2個朋友從國外回台，沈竟開口要她跟他們「比照辦理」發生關係，還威脅如果不從就分手。

沒想到2人的關係因沈能俊說溜嘴，被沈妻發現。H小姐告訴本刊，沈妻對她提告後，她拜託沈勸妻子撤告，結果沈竟罵她白癡，還說要把她告到死！

▲沈能俊與H小姐發生性關係後，以「怕被告性侵」為由，逼她簽下收據，營造性交易表象。

針對相關指控，沈能俊承認與H小姐曾經是男女朋友，但妻子發現2人的關係之後，就沒再聯絡。沈強調自己沒有詐領健保費，也未與其他女病患有染，更不曾要求H小姐跟朋友上床，反控H小姐在診所偷竊30幾次，已對她提告。

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