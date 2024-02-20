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斷聯20年！女在交友App遇到童年玩伴　想再婚見新公公卻尷尬了

女子在交友軟體遇到童年玩伴。（示意圖／Pixabay）

▲女子在交友軟體遇到童年玩伴。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

這緣分來得太突然。1名女網友離婚後透過交友APP和中斷聯絡20年的童年玩伴重聚，2人也很快成為情侶關係，但原Po一家和現任男友爸的緣分卻意外造成她的困擾，讓她不得不上網求救並表示「未來公公吃過我的喜酒」。

原Po在Dcard發文表示，與前夫離婚後玩交友APP的「隔天」就遇到小時候玩伴，儘管2人因為她搬家轉學，小學四年級至今已有20年完全沒聯絡，但雙方仍然相談甚歡，還覺得彼此錯過了20年。

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原Po表示，2人很快就走在一起，雙方的爸爸也是互相認識20多年，幾乎每個月都會聚會吃飯聊天的老相識，男友爸甚至曾出席她和前夫的婚禮，但也引發出另1個問題。

一想到現任男友爸吃過她與前夫的喜酒，讓原Po直喊很尷尬，「我們也不知道什麼時候才要讓彼此的爸爸知道，我們在交往」，並問網友們：「有人有過類似的經驗嗎？求解。」

文章曝光後，不少網友直呼「親上加親，爸爸高興都來不及了吧」、「好猛，是我沒辦法接受」、「真愛沒有尷尬」。另有網友表示，「不要想太多，長輩很常在吃喜酒，搞不好他根本不記得吃過妳的」「妳跟他結婚，又不是跟他爸爸結婚，大不了搬出去住過年再回去」「參加過就參加過  又怎麼了」？

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