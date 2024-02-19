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蜜大腿妹子「超愛坐推車拍照」　一票人爆反感：自以為可愛

▲▼好市多推車,好市多。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO看到有網紅坐在推車拍照。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「購物車到底有什麼好拍的？」一名網友皺眉直呼，看到有網紅坐在推車拍美照，此舉讓原PO爆反感，「可以社會化一點嗎？購物車是拿來裝商品不是載人欸！」文章曝光後，全場網友也批評，「就自以為可愛」、「我只覺得鞋子很髒」。不僅如此，還有網友在賣場看到女子坐在推車裡，氣轟是巨嬰。

一名網友在Dcard表示，最近滑IG時，看到網紅妹子坐在賣場購物車裡拍照，可見對方一臉淘氣嘟著櫻桃小嘴，雙手同時輕撫著臉頰，下身還露出嫩白蜜大腿，不過此舉卻讓原PO難以接受，「購物車到底有什麼好拍的？」

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原PO直言，到底為什麼要坐購物車這種行為，「還是有不少瞎妹在坐，自以為很幽默很逗趣？」文末，原PO認為，推車不是拍照道具，「可以社會化一點嗎？購物車是拿來裝商品不是載人欸，除了嬰兒。」

文章曝光後，不少網友也難以理解回應，「瞎妹一堆這種的，講了還會被說又沒礙到你」、「每次都讓我想到美國的街友」、「我只覺得鞋子很髒」、「就自以為可愛」、「也有一堆人會讓小孩坐在裡面，鞋子直接踩，都超髒的」、「好奇查了一下，兩～三千就可以入手一台耶，有興趣直接買，愛拍多少拍多少」「我每次看到這種都感覺像坐在開放式的監獄裡」。

由於賣場推車會擺放食物，鞋子直接踩上去，勢必有衛生安全的隱憂，以及損壞的風險，過去就有網友抱怨，在賣場看到女子蹲坐在推車裡，鞋子直接踩在上方，任由男友推著購物，完全不受他人眼光影響，沉浸在2人甜蜜的世界中，氣得目擊者大罵「傲嬌巨嬰！」其他網友也紛紛撻伐，「終於知道為什麼推車會變形」、「我是業者我就要他把推車給我買回家」、「誰家女兒真丟臉」。

▼網友逛賣場時，發現嬌貴巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲有網友逛好市多時，發現奇葩巨嬰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

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