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呷甜甜過個好龍年！東森購物網品牌聯名湯圓甜鹹好滋味　吃出圓滿好福氣

▲呷甜甜過個好龍年！東森購物網元宵鹹湯圓、爆漿甜湯圓、品牌聯名湯圓熱銷…吃出圓滿好福氣。（圖／東森購物提供）

▲象徵團聚的元宵節，東森購物網推薦各式湯圓組合，鹹湯圓、甜湯圓、傳統湯圓與創新口感湯圓，完全滿足一家大小的口感與喜好。（圖／東森購物網提供，下同）

消費中心／綜合報導

即將迎來一年一度元宵佳節，還在苦惱怎麼準備？東森購物網精心挑選各式各樣湯圓組合，有知名品牌聯名，包括超大顆客家鹹湯圓、花生堅果以及芝麻堅果湯圓等，口味有甜有鹹，同時兼顧傳統與新潮口感，讓民眾圓圓滿滿一整年。

為滿足民眾味蕾，各樣口味與風格的湯圓品項在東森購物網都找得到，其中最受大家喜愛之一的鹹湯圓、東森購物網站上人氣NO.1的《蒸荐康》客家手工超大顆鹹湯圓，嚴選台灣黑豬肉拌著紅蔥頭爆炒，多汁口感鹹香滿溢，每盒12顆，三盒特價$830；另外超人氣熱賣的《老爸ㄟ廚房》內埔老街手工古法客家鹹湯圓，來自屏東內埔以古法嚴謹製作，彷彿能吃出兒時阿嬤家的溫馨滋味，每盒10顆，五盒特價$956。

▲呷甜甜過個好龍年！東森購物網元宵鹹湯圓、爆漿甜湯圓、品牌聯名湯圓熱銷…吃出圓滿好福氣。（圖／東森購物提供）

▲來自屏東內埔的《老爸ㄟ廚房》手工古法客家鹹湯圓，吃出兒時記憶中專屬阿嬤手藝的懷念滋味。

若是家中年輕朋友喜愛甜甜口感，《蒸荐康》花生堅果與芝麻堅果湯圓將是絕佳選擇，有別一般傳統內餡，以花生及芝麻去搭配手工切碎核桃的爆漿流沙甜內餡，甜而不膩完全攻陷挑剔的味蕾，可放心選擇《蒸荐康》花生堅果x2＋芝麻堅果x1三盒特價$515；而若想甜鹹口味一次滿足，台北江浙點心名店《九如商號》鮮肉+花生/芝麻/棗泥擇一的貼心組合，兩盒特價$617，超甜價格就能一嚐湯圓名店好滋味。

▲呷甜甜過個好龍年！東森購物網元宵鹹湯圓、爆漿甜湯圓、品牌聯名湯圓熱銷…吃出圓滿好福氣。（圖／東森購物提供）

▲《蒸荐康》花生堅果與芝麻堅果湯圓以突破傳統的創新內餡，吸引眾多喜愛甜味的年輕朋友青睞。

此外，東森購物網站上還帶來知名品牌的跨界聯名湯圓，由知名甜品品牌《鮮芋仙》攜手日本人氣插畫角色《卡娜赫拉的小動物》，共同推出的花餡草仔粿綜合圓，不僅外表繽紛討喜，更能一次品嚐到草仔粿外皮搭配微甜紅豆泥、金黃地瓜外皮搭配花生內餡、小芋圓等多種滋味，可愛又可口，喜愛打卡發限動的粉紅少女們也無法抵擋，現在三盒特價$705。

元宵節作為新年首個節日，除了家人朋友團聚一堂，來一碗暖心又暖胃湯圓的儀式感更是萬萬不能少，現在就上東森購物網挑選您與家人朋友的專屬好滋味，一鍵下單吃出一整年的好福氣。

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