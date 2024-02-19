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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

執法爭端升溫！管碧玲為海巡抱屈　嘆「善的橋樑」宛如被炸毀

▲▼管碧玲 海洋委員會主委 立法院內政委員會 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲海委會主委管碧玲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

金門北碇島海域上周發生陸籍漁船進入禁止水域非法捕魚，因拒檢逃逸不慎翻覆，造成船員2死意外，隨後中國大陸海警局宣布展常態化執法巡查行動，國台辦更稱廈金海域「不存在禁止、限制水域」。對此，海委會主委管碧玲今（19）透過社群平台呼籲，期待讓「善的橋樑」持續創造兩岸人民的福祉。

管碧玲指出，海巡同仁在兩岸關係，也有珍貴的價值，在海上執法疲於奔命，驅離、登檢、扣留的工作帶來沉重的負擔，轉化為數字，被對岸認為怵目驚心，也被解釋為沒有必要和粗暴，但若這樣的數字大量湧入而不處理，台灣的漁場秩序會如何？台灣的海洋資源保育、海洋地形的棲地保護問題如何處理？漁民的生計又如何維繫？

管碧玲強調，一直以來，在兩岸複雜的政治環境中，海巡同仁在海上，與對岸海洋事務的同仁，長遠而持續的合作，共同在打擊犯罪、人道救援上，保護兩岸人民的福祉，他們搭建了一座兩岸可以手牽手促進人民福祉的「善的橋樑」；無論是船舶沉沒、人員落海、船舶故障，有這一座「善的橋樑」，海巡同仁奮勇相助，和對岸的機關一起攜手，每救一命就創造一個無價之寶。

「今天，一個意外不幸的個案讓這座橋樑在一夕之間變成海市蜃樓，可以共同協處的『善的橋樑』宛如被炸毀，甚至海洋要掀起波瀾」，管碧玲呼籲，海巡同仁始終如一，他們「保護合法、打擊非法」、「擱置是非、人道優先」，回到這個理解，就能依個案處理、釐清是非，透過「善的橋樑」，來落實人道撫慰，對於人員的遣返、家屬的來台，都期待能讓海巡與對口長期搭建的「善的橋樑」，來提高溝通的效率，加速釐清真相。

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