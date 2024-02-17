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嫩妻新婚1年就送他綠帽！苗栗男驗DNA才知「兒子也非親生」

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲阿德與妻子新婚不到2年，沒想到妻子就已出軌。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者柯振中／綜合報導

苗栗一名男子阿德（化名）與林姓妻子結婚不到2年，意外抓包了對方婚內出軌，於是雙方協議離婚，沒想到隔了2個月，阿德還發現兒子竟非他親生，氣得一狀將林女、劉姓小王告上法院。苗栗地院審理後，判2人須賠60萬元，林女還要賠償158萬餘元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿德2021年5月間與林女結婚，2人婚後不到4個月，林女就產下了一子，2人在生活上沒有太多磨擦。

不過，阿德2023年4月間，意外發現了林女與劉姓小王有染，雙方於是協議離婚，小孩則由阿德照顧。豈料阿德事後覺得生產日期不對，帶孩子到醫院做血緣鑑定，意外發現綜合親子指數（CPI）為0，親關機率為0％，等於孩子也不是他親生的，氣得一狀將林女、劉姓小王告上法院，除了向2人求償60萬元精神撫慰金以外，還要求林女賠償158萬餘元的代墊生活費、保母費及精審撫慰金。

▼阿德愈想愈不對勁，帶著孩子去驗DNA，發現兒子也不是親生的。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼綠帽,仙人跳,做愛,陽痿,援交,包養,劈腿,出軌。（示意圖／ETtoday資料照）

苗栗地院審理後認為，林女隱瞞了孩子非阿德親生的事實，不但由阿德負責撫養、照顧，就連離婚以後都是阿德作為主要照顧者，侵害了名譽權、人格權，因此判准精神撫慰金求償。此外，阿德也有給出代墊生活費、保母費等支出明細，法官也判准求償，代墊生活費、保母費及精神撫慰金等款項，合計為158萬2,629元。

至於林女與劉男發生婚外情的部分，阿德向2人連帶求償60萬元，苗栗地院衡量雙方的社會、經濟地位，以及阿德受到的損害以後，同樣判准求償，全案仍可上訴。

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