比LINE還好用！情侶聊天推爆它「貼圖用爽爽」：檔案不會過期

▲原PO好奇情侶都用哪個APP聊天。（示意圖／非新聞當事人／網友茉莉提供）



網搜小組／劉維榛報導

「情侶都用什麼聊天？」一名妹子表示，與另一半從IG開始聊天，交往後會想改成LINE嗎？文章引發熱議，不少人直呼，LINE有記事本相簿功能，以及可愛貼圖，「哀居比較公開是給普通朋友，賴稍微隱私，就會拿來跟好朋友或男朋友聊天」；還有內行大推Discord「能在多人伺服器裡面聊天、表情、貼圖用爽爽」。

一名女網友在Dcard開頭就直呼，發現身邊的情侶友人幾乎使用LINE聊天，「是因為賴可以改暱稱什麼的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著又問，如果與另一半是從IG開始聊天曖昧，大家順利交往後，會想從IG跳到LINE聊天嗎，還是沒差呢？

文章曝光後，一票人回應習慣改成LINE聊天，「LINE最方便」、「當初跟男友也是先用IG，後面交換LINE。感覺哀居比較公開是給普通朋友，賴稍微隱私，就會拿來跟好朋友或男朋友聊天」、「LINE啊！可以預覽訊息、用貼圖、記事本、相簿」、「因為跟其他人也都用LINE，不用切換APP比較方便」、「正常普遍都用LINE啊，IG也不是不能聊啦，要看每個人使用頻率，LINE是現代人必備的通訊軟體，每天都一定會看一下LINE；IG的話，不是每個人都常用，或是開啟私訊通知功能，反正爽用哪個就用哪個啊，感情好才是比較重要吧」。

有網友更推薦另一個通訊軟體Discord，「好幾任都是用DC，通話什麼的都很方便，而且很久之前的圖片也不會無法預覽，一起玩遊戲什麼的都很讚，我打開DC的時間都比其他通訊軟體高」、「Discord開始，賴傳訊息、IG傳好笑影片」、「DC+1，創一個兩人專屬的頻道，裡面還可以開超級多文字頻道來記錄事情，很方便」、「我用Discord，然後花個小錢買Nitro，如果加很多伺服器的話就可以用很多貼圖跟表情貼，也可以自創。我最喜歡的功能是不會顯示已讀」、「用DC，然後買泥戳（Nitro），雙方都可以傳很多表情、貼圖，而且可以創屬於兩人的伺服器，掛機讀書、聊天、傳訊息，也能創個人伺服器備份一些資料，不會像LINE有圖片、檔案有有效期限，所以不會有過期問題，還有能在多人伺服器裡面聊天、表情、貼圖用爽爽」。

也有人愛用iMessage，「臉書的很方便，安卓有泡泡框不用進去程式」、「iMessage！以前用賴，後來男友換了一個工作，工作事務必須依靠賴來溝通，他覺得說就算是要跟我聊天，可是只要打開賴就有一種在工作的感覺，後來強制更改成iMessage」、「iMessage，因為通話品質比LINE舒適穩定太多，不過女友還是喜歡LINE的貼圖」。