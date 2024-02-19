太狂！《甄嬛傳》馬拉松最後一播　6.1萬人爭睹「皇上駕崩」

▲《甄嬛傳》馬拉松最後一播，6.1萬人爭睹「皇上駕崩」。（翻攝YouTube畫面）

圖、文／鏡週刊

八大電視於農曆新年期間，在YouTube 24小時馬拉松直播宮鬥劇《後宮甄嬛傳》，吸引眾多劇迷觀看，顯然已成為過年的必備儀式。昨（19日）晚播出最後一輪的最後一集，破6.1萬人在線觀看「皇上駕崩」的經典橋段，全台各縣市代表「參加公祭」，為皇上上香送終。

八大電視從2月6日開始於YouTube直播《後宮甄嬛傳》，一路播到昨（18日）結束，昨晚約11點半播出最後一集「皇上駕崩」的橋段，在線觀看人數衝破6萬1,977人，相當驚人。

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▲甄嬛（左）目睹皇上駕崩。（翻攝YouTube畫面）

眾多網友紛紛在聊天室留言「桃園大溪代表上香」「台中媳婦代表上香」「中和區代表，幫忙助念」「竹北代表上香」「恭送皇上」「吃飯啦」（「駕崩」諧音與台語「呷奔」很像」）「便當煮好了」「6萬公祭現場」「各位小主明年見」。

另外，《甄嬛傳》馬拉松直播播畢後，畫面自動跳轉到《瑯琊榜》直播頁面，近7千名剛看完《甄嬛傳》的觀眾意猶未盡，紛紛留言「大清難民潮」「難民簽到」「你們這群小主不要轉移陣地好不好」「我的竹息呢」「呼叫胖橘」「你也遇到Jo Ma容嗎」，好笑有趣。

事實上，今年《後宮甄嬛傳》最後一輪直播為「一鍵回宮」特別版，由於不少觀眾不愛甄嬛離宮到甘露寺修行的劇情，甚至在社群網站發起「請八大電視今年的《甄嬛傳》馬拉松直接跳過甘露寺」活動，八大也聽見民眾心聲，推出「跳過甘露寺」特別版。

▼「皇上駕崩」橋段，在線觀看人數突破6.1萬人。（翻攝YouTube畫面）

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