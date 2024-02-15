《甄嬛傳》連播12年封神！陸網熱議最珍貴是「無人翻車」：要挺住

▲《後宮甄嬛傳》依舊受到觀眾們的熱愛。（圖／翻攝自微博/甄嬛传官微）

記者蔡儀潔／綜合報導

《後宮甄嬛傳》首播至今已超過12年，仍人氣不減，截至本月9日，大陸累積播放量達到115.8億次，微博網友將其封為「春節頂流」。另外，不少網友熱議道，《甄嬛傳》最珍貴的是沒一個人陷入醜聞，不用擔心這檔經典宮鬥劇會面臨下架或禁播。

大陸微博網友日前熱議《甄嬛傳》最珍貴之處，在於12年沒有一個人「翻車」（陷入醜聞）」，獲得許多劇迷共鳴。

不少網友紛紛打趣是因為女演員多，還有各位「甄學家們」永遠有新活，「那麼多演員那麼多娘娘真的沒有一個塌房（陷入醜聞）的，都安分守己的演戲」、「這就是很多梗，永遠都喜歡」、「一定要挺住，這麼經典的劇，以後還會N刷的劇」、「封神就是最明顯的對比哈哈哈哈」。

據《紅星新聞》報導，樂視視頻APP，截至2024年2月9日，《甄嬛傳》累計播放量已達到115.8億次。樂視網2011年4月19日宣布，斥資2000多萬元（人民幣，下同，約新台幣9000萬元）購買了電視劇《甄嬛傳》的獨家網路版權，直到2018年3月才把播放權分銷給優酷。

《甄嬛傳》出品方、製作方花兒影視創始人2022年11月曾表示，《甄嬛傳》平均每年能為花兒影視帶來1000多萬元的收益。