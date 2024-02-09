狂吸萬人跟直播　《甄嬛傳》有多好看？網列3優點：宮鬥劇天花板

▲《後宮甄嬛傳》相當經典。（圖／華視提供）

記者曾筠淇／綜合報導

中國古裝宮廷劇《後宮甄嬛傳》2011年開播後爆紅，是許多人心中無法被超越的經典作品。該劇雖已播畢逾10年，但每當「GTV DRAMA 八大劇樂部」開24小時馬拉松直播，仍能吸引許多網友觀看。就有網友好奇，《後宮甄嬛傳》是不是真的很好看？話題引發討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「後宮甄嬛傳是不是挺好看的」為標題發文，提到他因為閒來無事，於是上網查詢馬拉松影集，而他查詢當下，《後宮甄嬛傳》正好有超過1萬人在觀看直播，讓他想知道這部戲是不是真的很有料？

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▲網友將《後宮甄嬛傳》封為宮鬥劇天花板。（圖／緯來電視提供）

貼文曝光後，底下網友大讚《後宮甄嬛傳》的演員演技好、劇情合理、細節滿滿，「甄嬛把人性複雜矛盾處理不錯，孫儷這部演技也真的好。甄嬛的確難得，演技、台詞、劇情、演員扮相都到位」、「很合理的劇情，敵人也是正常人」、「很耐看，看好幾次還是可以發現以前沒注意到的細節」、「真的很多細節，第一次追劇時沒發現的」。

還有網友直呼，「算宮鬥劇經典了吧」、「這部算是中國的宮鬥劇頂點了」、「宮鬥劇天花板」、「過年沒配著看都沒有年味了」、「不管看幾次都不會膩」。另也有網友認為，之所以會在過年期間追劇，其實是為了看聊天室留言，「這部的精華在於聊天室」、「留言是重點」、「聊天室才是最好看的」

不過也有網友則坦言，「我不喜歡看看過的東西，會沒有驚喜意外感」、「雖然好看，但覺得玩甄嬛哏很膩了」。