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骨傳導vs.氣傳導怎挑選　開放式耳機聆聽體驗大不同

▲▼ 耳機、聽音樂。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲耳機已成為日常生活中不可或缺的一部分，無論是聽音樂、追劇或講電話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

近年來，隨著耳機成為現代人不可或缺的配件，耳機舒適度和聽覺健康的關注度也日益增加，開放式耳機開始受到更多人的青睞。相較於傳統的入耳式耳機，開放式耳機不僅更加舒適，對聽力的損害也相對較小。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中她分享了自己的使用經驗，並提供了挑選開放式耳機的建議。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，搞懂不入耳式耳機。

莫娜提到，由於開放式耳機的設計並不會完全塞入耳朵，因此可能會影響音質，但這樣的設計更適合特定的使用族群，例如耳朵敏感者或運動愛好者等。
為了確保耳機在不塞入耳朵的情況下仍能保持貼合，開放式耳機通常採用耳掛式、頸掛式等設計，並提供各種配件如掛繩、耳夾，甚至與帽子結合。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享了自己使用開放式耳機的體驗。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

目前市面上的開放式耳機，主要分為骨傳導和氣傳導兩種聲音傳遞的方式。骨傳導技術通過震動頭顱傳遞聲音，而氣傳導則是透過空氣傳播。骨傳導技術可能會讓部分人感到骨頭震動的痠麻感，但氣傳導則容易出現漏音現象。

莫娜也分享了幾款開放式耳機，像是早已投入骨傳導耳機市場的SHOKZ，其最新系列「OpenFit」，以小巧的體積和出色的音質贏得了用戶的喜愛。另外，XROUND則更加注重環境聲音的通透性，提升了舒適度。

除了以上兩個品牌外，還有提供了多種版本Cleer ARC II，包括音樂版、運動版和電競版，滿足了不同用戶的需求。soundcore AeroFit Pro則擁有獨家的氣旋定向發聲結構。而JBL Soundgear Sense更以其零漏音和多功能設計而受到青睞。

莫娜最後表示，挑選開放式耳機可以先從重量開始評估，再來是耳掛的材質，最後是旋轉角度是否適合自己的耳型。開放式耳機雖然在音質上不及入耳式，但其舒適度和自由度吸引了許多消費者，同時也在不斷改進音質和功能，為用戶帶來更好的聆聽體驗。

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