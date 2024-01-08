ChatGPT掀起AI熱潮、新社交平台湧現　2023年科技大小事回顧

▲2023年ChatGPT帶動了AI熱潮。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

隨著時間進入到嶄新的一年，2023年除了AI人工智慧掀起一波波熱潮外，科技界也發生不少話題。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜邀請了YouTube頻道「貝爾熊派」的貝爾，在本集節目中一起回顧2023年科技大事。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，回顧2023科技大小事。

莫娜與貝爾一致認為，去年整年關注度最高的話題就是ChatGPT。2022年11月OpenAI推出了ChatGPT，第一時間就吸引大眾目光，它誕生兩個月後，也就是2023年的1月，ChatGPT活躍用戶達到一億，成為歷史上增長最快的消費應用軟體。

回顧上半年，串流影音平台Netflix 2月宣布，「非同住用戶」共用帳號需要驗證。而4月由中華電信開發的「Xuite隨意窩」無預警宣布，將於112年8月31日全面終止服務，並刪除網站全部資料，結束了許多七八年生活的青春回憶。到了6月，蘋果開發者大會推出全新的頭戴式裝置「Vision Pro」，這款AR裝置結合了娛樂和工作的功能，可直接用手隔空控制、放大、縮小，目前預計將於2024年上半年發售。

▲莫娜與貝爾一起盤點2023年技大事。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

進入下半年，Meta7月推出新社群平台Threads，僅用了5天該平台用戶數就破億，但不到一個月的時間，它的活躍用戶數卻急劇下降超過80%。至於被視為競爭對手的Twitter，執行長馬斯克(Elon Musk）宣布更換LOGO，將原本的「藍色小鳥標誌」改為「X」，為科技界帶來新的變革。

▲莫娜2023年親自參與了「2023年Snapdragon高峰會」。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

每年9月登場的蘋果秋季新品發表會，也是科技界一大矚目盛事，2023年推出的iPhone 15，最大的特色則是全系列換上了Type-C。10月莫娜親自到夏威夷參與了高通的「2023年Snapdragon高峰會」，高峰會上發表了新的行動平台Snapdragon 8 Gen 3，與針對PC產品的Snapdragon X Elite運算平台。同月，微軟完成了對遊戲開發商動視暴雪 （Activision Blizzard）的收購，並且電信業遠傳與亞太宣布合併。

接近年底，串流影音平台Disney+在11月宣布漲價。12月PS5推出新機型PS5 Slim，同時台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）開幕，也成為粉絲們的新樂園。

莫娜最後總結，2023年是科技領域充滿變革的一年，ChatGPT、各種新產品、新應用等層出不窮，AI技術更是持續演進，讓我們期待在新的一年中，科技界將帶來更多的驚喜和改變。