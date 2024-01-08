　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

ChatGPT掀起AI熱潮、新社交平台湧現　2023年科技大小事回顧

▲▼美國人工智能公司「OpenAI」開發的「ChatGPT」掀起熱議。（圖／路透）

▲2023年ChatGPT帶動了AI熱潮。（圖／路透）

記者張家瑋／綜合報導

隨著時間進入到嶄新的一年，2023年除了AI人工智慧掀起一波波熱潮外，科技界也發生不少話題。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜邀請了YouTube頻道「貝爾熊派」的貝爾，在本集節目中一起回顧2023年科技大事。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，回顧2023科技大小事。

莫娜與貝爾一致認為，去年整年關注度最高的話題就是ChatGPT。2022年11月OpenAI推出了ChatGPT，第一時間就吸引大眾目光，它誕生兩個月後，也就是2023年的1月，ChatGPT活躍用戶達到一億，成為歷史上增長最快的消費應用軟體。

回顧上半年，串流影音平台Netflix 2月宣布，「非同住用戶」共用帳號需要驗證。而4月由中華電信開發的「Xuite隨意窩」無預警宣布，將於112年8月31日全面終止服務，並刪除網站全部資料，結束了許多七八年生活的青春回憶。到了6月，蘋果開發者大會推出全新的頭戴式裝置「Vision Pro」，這款AR裝置結合了娛樂和工作的功能，可直接用手隔空控制、放大、縮小，目前預計將於2024年上半年發售。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜與貝爾一起盤點2023年技大事。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

進入下半年，Meta7月推出新社群平台Threads，僅用了5天該平台用戶數就破億，但不到一個月的時間，它的活躍用戶數卻急劇下降超過80%。至於被視為競爭對手的Twitter，執行長馬斯克(Elon Musk）宣布更換LOGO，將原本的「藍色小鳥標誌」改為「X」，為科技界帶來新的變革。

▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜2023年親自參與了「2023年Snapdragon高峰會」。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

每年9月登場的蘋果秋季新品發表會，也是科技界一大矚目盛事，2023年推出的iPhone 15，最大的特色則是全系列換上了Type-C。10月莫娜親自到夏威夷參與了高通的「2023年Snapdragon高峰會」，高峰會上發表了新的行動平台Snapdragon 8 Gen 3，與針對PC產品的Snapdragon X Elite運算平台。同月，微軟完成了對遊戲開發商動視暴雪 （Activision Blizzard）的收購，並且電信業遠傳與亞太宣布合併。

接近年底，串流影音平台Disney+在11月宣布漲價。12月PS5推出新機型PS5 Slim，同時台北寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）開幕，也成為粉絲們的新樂園。

莫娜最後總結，2023年是科技領域充滿變革的一年，ChatGPT、各種新產品、新應用等層出不窮，AI技術更是持續演進，讓我們期待在新的一年中，科技界將帶來更多的驚喜和改變。

►平板不是APPLE發明的！從電報傳真機到上網追劇　莫娜揭開平板進化史

►從盜版中崛起的串流王者！　Spotify如何改變了音樂產業的遊戲規則

►網咖不只打電動！　從遊戲、美食到住宿全包的轉型求生術

ET快訊
趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德
王欣儀「罹癌第二期」　術後現況曝光：有轉移
CNN選「2024最值得造訪地點」　台灣1縣市上榜
運鈔車竊走200萬！　22歲保全秒買BMW逃亡
不斷更新／金球獎得獎名單
醫曾說：不要開車！他癲癇發作　撞死25歲女騎士
快訊／國1「電動機車」逆向上國道！遭2車追撞　回堵1公里
台啤6冠王朝重要推手　劉華林逝世享壽66歲
PLG前球星偷吃遭踢！小模妻見鹹濕短訊　消失1年現況曝

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

ChatGPT掀起AI熱潮、新社交平台湧現　2023年科技大小事回顧

三星S24 Ultra實機照流出　爆料曝「螢幕色彩出色」

三星「首款遊戲手把」正式登場　續航長達40小時

分析師看衰iPhone需求　蘋果市值蒸發1,651億美元

蘋果「電池門」結局出爐　最高可獲賠償3萬元

三星S24 Ultra實機照曝光！　達人讚「超美」曝員工最愛1款顏色

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

能登半島地震山崩家遭毀　目擊者全錄下：媽媽快跑！

ChatGPT掀起AI熱潮、新社交平台湧現　2023年科技大小事回顧

三星S24 Ultra實機照流出　爆料曝「螢幕色彩出色」

三星「首款遊戲手把」正式登場　續航長達40小時

分析師看衰iPhone需求　蘋果市值蒸發1,651億美元

蘋果「電池門」結局出爐　最高可獲賠償3萬元

三星S24 Ultra實機照曝光！　達人讚「超美」曝員工最愛1款顏色

男嬰出生10天遭掐臉逼灌奶　護理師辯「只是想讓他吃完」被起訴

金球獎不斷更新／《奧本海默》諾蘭奪導演！　黃艾莉寫下歷史

侯康配若勝選「將接任閣揆」？盧秀燕：今晚選前之夜公布答案

身分證中024任2碼送雞腿！王品4品牌祭優惠　每月12日免費加菜

人夫不工作「每月7萬入帳」花剩1萬　老婆嫌爆！全場驚：好羨慕

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

汐止大同路遊覽車撞前車！後車煞不住再追撞...交通大打結傷

落海失聯第18天！海虎潛艦士官妻再發協尋　淚喊：不會放棄找到他

紐約流浪博士現況曝！換新衣剪了短髮　陸網批「美國公民別回國」

16歲少年無照騎車遭撞不治！突跨雙黃線...對向女駕駛反應不及

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

3C家電熱門新聞

想換新機過新年？　最新手機降價榜出爐

政府補助3千　全國電子加碼送

三星S24 Ultra　實機照曝光

三星「首款遊戲手把」正式登場　續航長達40小時

三星S24 Ultra實機照曝　達人讚曝員工最愛1款顏色

蘋果「電池門」結局出爐　最高可獲賠償3萬元

分析師看衰iPhone需求　蘋果市值蒸發1,651億美元

iPhone 16 Pro渲染圖曝光　螢幕更大、新增拍照按鈕

蘋果新專利再加一　iPhone將支援Apple Pencil

ChatGPT掀AI熱　2023科技大小事回顧

三星A系列新機Galaxy A35 渲染圖曝光

外媒估蘋果2024年　「不會推出」這五款產品

三星S24系列「最新跑分」曝光

iOS 17.2.1出現大規模災情　上百果粉怨：更新後無法連網

更多熱門

相關新聞

樺漢展雄風　去年12月、Q4、全年營收3創新高

樺漢展雄風　去年12月、Q4、全年營收3創新高

樺漢科技（6414）公布2023年12月自結合併營收128.9億元，較上月111.6億元增加15.5%，且較2022年同期增加3.0%；累計2023年第4季合併營收342.3億元，季增14.2%、年增3%；累年增12.4%，2023年12月、第4季及全年營收創歷年新高的成績。

致伸去年營收年減24%　今年AIoT成效將顯現

致伸去年營收年減24%　今年AIoT成效將顯現

宏碁資訊去年營收連3年創新高　今年將聚焦3大面向發展

宏碁資訊去年營收連3年創新高　今年將聚焦3大面向發展

中學生一天用手機21小時跟AI戀愛

中學生一天用手機21小時跟AI戀愛

陽明交大碩班報考增！AI浪潮帶動　資工競爭激烈「錄取率僅6%」

陽明交大碩班報考增！AI浪潮帶動　資工競爭激烈「錄取率僅6%」

關鍵字：

娜你知道嗎ChatGPTAI

讀者迴響

熱門新聞

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

2歲乖孫被塞冰箱！老夫婦「伴屍4天」聞惡臭才知

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

看中統一獅火球男　兄弟評估網羅

「43年名店」宣布熄燈　饕客錯愕

《單身即地獄3》曹旻志「綠茶舉動」被罵到關IG留言

吃喜酒發現「女友是阿姨」！他崩潰　

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面