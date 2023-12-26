鐵三角高階真無線耳機ATH-TWX7亮相　內建放鬆音效紓解壓力

▲ 鐵三角高階真無線耳機 ATH-TWX7 亮相。（圖／翻攝自鐵三角）

記者樓菀玲／台北報導

日本音響大廠 Audio-Technica 鐵三角最近推出自家新款高階真無線耳機 ATH-TWX7，該型號據稱具備不錯的音質表現和相關機能，主打工作到居家放鬆時刻均可以全面使用，算是相當貼近使用者生活的全面向新品。

ATH-TWX7 擁有複合數位降噪技術， 打造專屬的寂靜空間； 支援 LDAC 編碼， 能以高解析度品質無線聆聽高品質聲音； 具有黑、灰、白三種沉穩和諧色系設計可以選擇； 小耳朵也能佩戴， 好握取攜帶外出的外形尺寸。

而在其他方面，在聆聽耳機同時，也能透過外部環境音模式， 聆聽外界聲音，如車站以及廣播資訊等； 搭配「 Connect」 App 可進行多種個人化設定，設定專屬自己的操作， 讓聆聽耳機的行為擁有更多可能。

▲ 鐵三角 ATH-TWX7 共有三色可選。（圖／翻攝自鐵三角）



而在資訊傳播快速，生活步調匆忙的現代社會下， ATH-TWX7 更具有「聲景」功能，可以透過手機內專用 App， 從耳機播放促進放鬆、靜心效果的自然聲音， App 內具有流水聲、柴火聲、白噪音、粉紅噪音等多種選項可以下載。 透過聲景功能，讓使用者沈澱心靈， 放慢腳步，幫助現代人在繁忙的生活步調中， 能暫時透過此功能放鬆心靈，紓解壓力。

透過隨身裝置聆聽音樂、享受影音娛樂， 電話溝通已經成為常態，耳機已成為日常不可欠缺的必需品，為了讓「耳機必需品」更加貼近使用者的日常需求，鐵三角精心打造推出讓生活更加充實，富含豐富機能的全新真無線耳機 ATH-TWX7，讓使用者在一天的生活中，只要透過一台真無線耳機，就能滿足從工作到居家放鬆等各種需求。