Threads上的簡報工具之爭　從PPT的誕生看Canva的崛起

▲社群軟體Threads上，有人提到使用Canva的人就是不懂簡報，此話一出引起兩派簡報工具之爭。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者張家瑋／綜合報導

許多人的求學、工作的過程中，都有使用PowerPoint（PPT）來做簡報的經驗，而近來社群軟體Threads上，卻有人提到使用Canva的人就是不懂簡報，此話題一出立即掀起一場簡報工具爭論。Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就來分享了各種簡報軟體。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，解析各種簡報軟體。

莫娜追溯了PowerPoint的起源。PowerPoint是在1987年由一家叫做Forethought的公司所開發的，最初是為了公司的設計部門和外包工作而創建的幻燈片工具。微軟於1993年以1400萬美元收購了PowerPoint，並將其納入Office套組中，使其成為一個廣泛應用於各種職場的簡報工具。

然而，蘋果已故創辦⼈賈伯斯（Steve Jobs）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）卻不喜歡PowerPoint。賈伯斯對於人們用簡報代替思考來討論事情感到反感，認為這無法讓人參與討論，並且台下的人記憶力也會分散。而貝佐斯更進一步規定亞馬遜公司，不得使用條列式的方式報告，要使用敘述形式，並用Word展示。他認為條列式的方式無法充分表達深刻的意義，而且在口頭補充方面也會有所不足。

儘管賈伯斯和貝佐斯不喜歡PPT，但它仍然是一個重要的發明。目前市場上有眾多不同的簡報工具，如Canva、Freepiker、Slidesgo等。Canva是一個免費的設計工具，提供豐富的圖庫和模板，讓用戶隨時隨地輕鬆設計簡報、海報等。其他工具如Freepiker、Slidesgo、SlidesCarnival也提供了專業的簡報模板，讓使用者可以更自由地表達自己。

▲莫娜分享了平常使用的各種簡報工具。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

然而，對於一些人來說，只有使用PowerPoint才顯得專業，特別是注重美學和設計排版的使用者。他們認為第三方簡報設計工具可能存在資安問題。在這方面，PowerPoint仍然被視為最安全的選擇，因為它在嚴格的制度中經過資安同意和購買授權。

最後莫娜強調，PPT和Canva各有其優勢，視使用者的需求而定。在這個科技發展迅速的時代，簡報工具的競爭也變得激烈。無論你是傳統派還是潮流新人，都可以找到最適合自己的簡報方式。