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改變世界的emoji竟因吵架而生！莫娜揭曉表情符號進化史

▲▼表情符號。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲你知道表情符號的發明者是誰嗎？（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者張家瑋／綜合報導

你在使用社群平台或是通訊軟體回覆訊息時，是否經常使用貼圖或表情emoji？在社群中使用這些可愛的圖案，有時候能更生動地表達情感，但你知道emoji的發明者是誰嗎？Podcast節目《娜你知道嗎》主持人莫娜，在本集節目中就來分享了emoji的奇妙演變，如何成為全球溝通的共通語言。

▲點擊收聽Podcast《娜你知道嗎》，揭曉emoji演進史。

莫娜分享，emoji的發明者是一位來自日本的年輕人，其念法為日文中的「繪文字」，意指能以圖畫表達的文字。這個有趣的故事起源於，栗田穰崇在1999年因吵架而靈機一動，決定在文字中添加表情符號，讓女友更能感受到愛意。這一方便的點子成為emoji的誕生契機。

一開始，emoji只有250個，形狀簡單且呈像素狀。然而，由於使用者不斷增加，emoji逐漸演變成一種新型態的文字，最終被Unicode統一編碼聯盟收入。至今，Unicode已經包含3600多個emoji，而全球總共已經有超過12萬個emoji，甚至擁有自己的節日，7月17日為世界emoji日。

 ▲▼ 娜你知道嗎。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

▲莫娜分享了從250到12萬個的emoji進化史。（圖／翻攝自娜你知道嗎）

在emoji出現之前，人們是如何在虛擬世界表達情感？這要追溯到卡內基梅隆大學的論壇，那時人們使用符號組合，如冒號、連接號、括號，來表達笑臉。然而，隨著聊天軟體的發展，emoji逐漸取代了符號組合，因為它更容易表達情感。

莫娜最後表示，儘管有些人不喜歡emoji，但它的確是一種方便的溝通工具。就連emoji的發明者栗田穰崇也表示，雖然他自己並不常使用emoji，但他希望大家不要因為有了emoji就減少真實的交流。畢竟，emoji的初衷是幫助大家更好地表達情感，而不是讓溝通變得更懶惰。

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