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酒店激戰！55歲男師約砲12歲女童　她學校脫口「有糖爹養」慘了

▲▼ 。（圖／翻攝自Staffordshire Police）

▲ 默奇因約砲性侵未成年少女丟了飯碗，被判7年半徒刑。（圖／翻攝自Staffordshire Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名小學男老師在網路上和18歲少女約砲，見面才發現對方還是未成年女童，仍與她發生關係，事後帶她到玩具店買了500英鎊（近新台幣2萬元）的禮物，直到女童向學校老師脫口稱自己有個「糖爹」（Sugar Daddy），才讓男子的犯行曝光，15日被判處7.5年徒刑。

綜合BBC等英媒，來自約克郡謝菲爾德（Sheffield）的55歲男老師默奇（Simon Murch）在網路上認識受害者時，對方聲稱自己18歲，兩人開始聊天後默奇曾要求她傳自己私處的照片，她還自拍情色影片傳給默奇，但她實際上僅有12歲。

兩人去年6月說好到酒店約砲，但默奇開車到她家接她時就意識到她還未成年，便要她待在車上，自己去預約房間，以免因她太過年幼引起注意，等默奇訂完房間後才一起進到酒店並發生關係，完事後再帶她到玩具店花了500英鎊。

檢方指出，默奇曾問女童「想不想讓我當妳的糖爹」，但他們一見面，默奇就知道她未滿18歲，「任何人都看得出來她未成年」，指控默奇的犯行有預謀成分。

法院獲悉，案發前默奇因婚姻觸礁，一直在網路上找女性約砲，和12歲女童發生關係後仍繼續和她聊天，還提議買手機送她、帶她去買內衣，後來女童向學校老師鬆口稱自己有個糖爹，默奇因此被捕，也失去小學教師的工作。

默奇在去年9月的聽證會上承認性侵13歲以下兒童，法官15日宣讀判決結果時指出，他發現受害者未成年時並沒有取消原定計畫，而是不顧一切犯案，「身為一名受過安全培訓的教師，你應該對此特別警惕」，更導致受害者在學校遭受霸凌、家庭受到衝擊，判處7.5年徒刑。

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