退伍前3天寢室喝醉喧鬧　小兵嗆少校「找黑道在營區外堵你」

▲待退上兵喝醉酒對少校嗆聲，還威脅要堵人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

海軍陸戰隊高姓上等兵自認待退最大，竟於退伍前3天在寢室與同袍喝酒喧鬧，不顧連上長官制止，還嗆鍾姓少校「拎北要退伍了沒在怕的啦」、「找黑道在營區外堵你」，行為囂張。鍾姓少校報警提告，高男被依恐嚇上官罪判拘役40天，得易科罰金。

判決指出，高男2016年入伍擔任志願役士兵，在海軍陸戰隊99旅服務，預定2021年8月30日退伍。距離退伍僅剩3天，高男卻在寢室內與同旅步連李姓下士、劉姓上等兵喝酒慶祝，3人喧鬧到凌晨一時。

部隊長官前來制止，但高男等人竟敢不聽上級命令，驚動正好到連上督導的鍾姓少校。鍾姓少校帶著眾幹部到事發寢室，喝醉酒的高男竟還敢嗆「你混哪裡的啦，拎北（台語）潮州順利茶行的啦，我老大混黑道的，我老大叫米粉啦，我們茶行專門在處理社會事的，反正拎北要退伍了沒在怕的啦」、「找黑道在營區外堵你」，威脅要對鍾姓少校的身體、生命做出傷害。

鍾姓少校報警提告，高雄地院審理時，高男坦承與鍾姓少校發生衝突，但否認有嗆過自己是黑道，要找人堵鍾姓少校；然而法官傳喚當時在場的士官兵作證，所有人都表示有聽到高男威脅鍾姓少校的言論。

高男眼見即將敗訴，趕緊賠償8萬元給鍾姓少校，法官則依陸海空軍刑法「恐嚇上官罪」判拘役40天，得易科罰金，全案可上訴。

雄檢不滿判決過輕，認為會嚴重損及部隊團結與紀律，也會因為違法代價過輕從而產生負面宣示效果，只怕軍中以下犯上暴行更多，軍隊中賴以維繫的服從觀念也會被破壞殆盡，進而影響軍隊戰力、保護國家安全的能力，因此將研擬據理理由提出上訴。