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大陸 大陸焦點 特派現場

飯店清潔員闖入「看光裸體」　陸情侶怒求償10倍房價

▲飯店,旅館,房間,休息,摩鐵。（圖／pixabay）

▲清潔人員打開房門才知情侶還未退房，而且兩人還全裸。（圖／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

中國大陸一對情侶前入住深圳龍崗某家飯店，並知會櫃台把退房時間延至下午6時，但下午5時許情侶倆全裸在房內，卻被清潔人員打開房門，讓他們氣得向飯店求償「10倍房價」。業者回應，事實與情侶所稱有出入，可以道歉但無法賠償。

《星島日報》報導，黃男與女友1月入住深圳龍崗一間飯店，付款人民幣188元（約新台幣827元），黃男表示事先已跟月台講好延到下午6時再退房，結果才5時許，房門就被清潔人員打開，當時他和女友兩人在房間全裸，清潔人員把門打開將近90度，已經看光他們的裸體。

清潔人員坦承，確實是作業疏失，也有打開房門，因為以為房客已經退房，誤闖當下也立刻道歉，但表示並未看到對方裸體。

黃男氣憤要求飯店賠償房價10倍，但業者表示無法接受要求，因為根據飯店監視錄影器畫面顯示，清潔人員確實開了門，但「只開了一個小縫」，並沒有黃男說的「打開近90度」那麼誇張。

雙方僵持不下，由警方調查釐清。不過一名律師指出，房客入住後基本上就屬於私密空間，若未經同意擅自開門，又看到房客隱私，明顯已侵犯隱私權，業者是應該道歉之外還要賠償損失。

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