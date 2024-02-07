台中情侶吵架...她揚言跳崖「倒臥斜坡」　警好言相勸阻悲劇

▲楊姓女子與男友吵架揚言跳崖，員警獲報後好言相勸才挽回悲劇。（圖／記者李陳信得翻攝）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢分局接獲民眾報案指稱，石岡區石岡街頭坪巷民宅有糾紛案件，一名楊姓女子(81年次)因與男友吵架後心情不佳，揚言要從山上懸崖跳落，現場民眾見狀唯恐發生意外，立即報案請求警方協助，員警獲報後立即趕赴現場，好言勸阻後挽救一場可能發生的悲劇。

東勢警方4日15時許接獲報案，有女子揚言跳崖，員警到場了解後該名楊姓女子是與其男友發生口角爭執後，情緒不穩，並揚言要從懸崖跳下自殺，警方到場發現該名女子倒臥於路邊斜坡，身上無明顯開放性創傷，意識清楚，但情緒仍然低落，惟該斜坡旁仍有極大段差及雜草叢生，余、賴二員擔心楊女一時想不開往低處跳落，便在現場柔性關懷勸導，在現場耐心傾聽、悉心開導，將楊女帶至安全位置，並協助聯繫楊女的朋友到現場陪同她返家。朋友也感謝員警視民如親積極協助的態度，表達深深的謝意以及肯定之意。

東勢分局表示，民眾若遇有感情、人際問題困擾，應該尋求社福機構或是醫療機構的協助，尋求解決問題之道，而非逃避問題選擇自殺，因為自殺非但不能解決問題，更會給身邊的家人以及朋友帶來莫大的傷痛與遺憾，勇敢求助並非弱者，生命一定可以找到出路。

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