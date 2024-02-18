20個親戚住「24坪房」！她到舅舅家拜年狂讚：感覺很溫暖

▲將近20個人擠在80平方公尺的房子裡，感覺相當擁擠。（圖／翻攝自極目新聞）

文／CTWANT

與家人團聚，是最大的幸福！中國一名女子在春節期間到舅舅家拜年，將近20人住在80平方公尺（約24.2坪）的房內，不僅在客廳打地舖，有些人還睡在廚房，但她卻不感到麻煩，更表示這種家人過年在一起的感覺很溫暖。

彭女士在社交平台PO出影片，只見一間屋內的榻榻米上睡了4個人，另一間房睡了3個人，還有很多人睡在客廳沙發上，或者打地鋪休息。不只如此，狹小的廚房也擠了一名體型微胖的男子，躺在用椅子拼成的簡易「小床」上玩手機。

▲很多人睡在榻榻米上或打地鋪。（圖／翻攝自極目新聞）

畫面曝光後，不少網友表示這是小時候過年的樣子，也有人不解，這麼多人擠在一起，早上盥洗怎麼解決？認為可以就近找旅館住就好。

▲男子用椅子當床。（圖／翻攝自極目新聞）

對此，彭女士向《極目新聞》透露，影片是在吉林省長春市的舅舅家拍攝的，當天是大年初四（2月13日），她和一大群親戚到舅舅家拜年，本來打算下午開車回去，但舅舅極力要大家留下來過夜，於是近20人當晚就擠在同一間屋內。

至於網友的疑惑，彭女士笑著解釋，表明大家起床的時間不同，所以可以錯開始用洗手間，而且當天來的親戚有些在長春都有房，並不是沒地方住，只是大家喜歡這種氛圍。

彭女士指出，今年是舅舅和舅媽第1年搬進城裡的樓房，「以前他們住在農村，每到春節，幾十口人都是這樣住在一起」，當時在灶上睡覺，現在舅舅住在2室1廳的房子，面積約80平方公尺，回憶當天晚上20個人住在一起，她覺得並沒有很擠，「大家嘮嗑（閒聊，東北方言）嘮到半夜，這種家人過年在一起的感覺很溫暖，和小時候一樣」。

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