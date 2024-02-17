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去年包600！外婆「今年突包4800」給2歲孫女　她傻眼：不對勁

▲壓歲錢,紅包。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

過年「包紅包」原是象徵驅邪避災，然而現在竟成了不少家庭爭吵的導火線。一名女網友傻眼表示，親媽今年包給女兒4800元的紅包，讓她不禁疑惑，覺得這個數字不太對勁。對此，一派人點頭表示，看完有點毛；但不少網友則覺得想太多，直呼「都什麼年代了，還在不吉利，錢給妳花不香嗎？」

女網友在Dcard發文提到，老媽第一年沒包給女兒，去年包600元，今年突然變4800元，這讓她相當疑惑，「第一次遇到紅包是這數字，是我想太多嗎，還是真的不太對勁？上網搜尋相關文章，也是說要避免4跟8，況且對方是我親媽......。」

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原PO接著表示，自己每年都會包6600元給母親，「然後這4800裡的千鈔，還是從我包出去的千鈔再包過來的。我跟我媽的感情這幾年變不好，只因我不想被她控制人生才脫離，不過這又是另一個故事了。」

編髮,綁髮,綁頭髮,辮子,女童,小孩,幼童,親子（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，一派網友驚呼，「48諧音死吧？」「還她1千塊，直接笑笑地說這數字不吉利」、「看完有點毛」、「我覺得好毛」。

不過，也有許多網友直言，「如果你個人沒什麼忌諱就算了，反正都是錢」、「如果是48萬或是480萬，妳還會覺得不吉利不想收嗎」、「4800給我，一切的苦難由我來承擔」、「我覺得妳可以問欸，因為很多事真的只是我們想太多」、「妳想太多吧！我今年包4萬8給我媽，她笑得合不攏嘴耶」、「可能包6000有點負擔，但再往下就是3600，又覺得太少吧！可以想成是包了3600+1200」。

還有碰到相同情況的網友，留言笑說「我爸今年也包4800，我直接問他怎麼包4，他說都什麼年代了不要忌諱，也不要想著4不吉利，他包的寓意是『是發』，叫我記得這個就好，但妳媽的寓意我就不清楚了，畢竟妳說感情不好。」

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