▲桃園慶農民節，張善政頒發207項傑出農業獎項

▲桃園慶農民節，張善政頒發傑出農業獎項。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市慶祝113年度農民節大會，4日於中壢區海豐餐廳舉行。市長張善政出席大會表示，新的一年市府會繼續與農友們一起努力，共同開創桃園農業新的成就與發展。張市長並陸續頒發207個獎項給各區選拔出來的優秀農友。其中有48個全國性競賽獎項、159個桃園市年度農業傑出獎項。

張市長說，桃園農業的傑出事蹟不勝枚舉，舉例來說：廖文金、廖俊融父子經營的「尚好茗茶」榮獲「2023 年全國優質東方美人茶評鑑比賽」特等獎，其運用智慧農業技術，解決茶產業勞力密集、人力不足問題，是茶葉比賽的常勝軍；新屋區蔬菜產銷班第 15 班榮獲「112 年全國十大績優農業產銷班」，不僅是全臺最大的有機蔬菜班隊，也是首家整合育苗、種植、分裝、運送之「物流一條龍」產銷團隊，每日蔬菜產量達20多公噸，供應多家大型賣場及臺中以北的學校營養午餐。

張市長頒獎表揚獲獎農友及團體，包括：全國性競賽獎項、桃園傑出農民、傑出農家婦女、農田水利署石門及桃園管理處優良水利小組組長、農糧產業生產績優及有功人員、桃園市優良農事小組組長、桃園市優良產銷班幹部、桃園市優良家政班幹部、桃園市優良青年農民、優良四健會員及市農會、各區農會、市場服務績優人員與20年資深績優人員等共207個獎項。

農業局表示，市府除了輔導農民生產，也致力將農業與休閒、科技、觀光全面連結，升級農業水平打造科技農業，透過建構智慧農業生產模式，持續實現農業的現代化及永續未來，以提高農民整體收入、降低受災風險、促進觀光資源的整合，並打造桃園的農產品多元推廣面向，使桃園農特產品更加優質。

包括立法委員呂玉玲、魯明哲、議長邱奕勝、市議員朱珍瑤、陳美梅、彭俊豪、葉明月、劉曾玉春、農業部農糧署北區分署分署長黃昭興、桃園區農業改良場場長郭坤峯、茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐、市府農業局長陳冠義、大園區長余誌松、中壢區長李日強、桃園果菜市場董事長呂淑真、桃園市青農聯誼會長廖俊融、桃園市農會理事長李文政、常務監事游象紀、總幹事周宗維、各區農會三首長、獲獎農友及團體等均一同出席。