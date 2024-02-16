印刷小開偷吃單親媽墮胎！她開賓士撞正宮...法官回推受孕日判賠

▲許姓印刷小開外遇單親媽，還企圖開賓士車衝撞正宮。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部許姓印刷小開偷吃單親媽還懷孕，囂張小三更光明正大開賓士車到許男家樓下溫馨接送，正宮撞見後險遭開車衝撞，心碎的她不甘美好生活遭破壞，甚至為符合丈夫期待，兩度動刀、吃藥以進行試管嬰兒手術，卻換來背叛，因此憤而對2人提告求償200萬。士林地院審理後，判2人應共同給付50萬元。

正宮小雯（化名）主張，2015年與家開印刷公司的許男結婚，生活原甚為美好，為符合丈夫、婆家期待，兩度動刀、多次抽血吃藥以進行試管嬰兒手術，但2022年丈夫突提離婚，且拒說原因，直到無意見看到丈夫手機跳出名稱「小愛」訊息，好奇點開，才發現丈夫早已外遇多年。

事後丈夫雖稱，已向小三坦白自己是有婦之夫並分手，懇求原諒，但僅分開2、3天，丈夫又編織謊言跑到小三家過夜持續交往，且未再返回家中，再見面時，竟是換來小愛已懷孕訊息，若自己不同意離婚小愛就會去墮胎，以此要脅離婚。

不僅如此，某日小雯在自家樓下發現小愛開賓士車來載丈夫，小愛不僅向她挑釁，還當面承認自己就是小三，更試圖開車撞她，內心瞬間天崩地裂、日日難以入眠，精神崩潰，認2人應給付她200萬精神撫慰金。

許男稱，小雯的證據是違法取得，且婚後家中事務均由自己獨自負擔，2人感情不睦甚久，早已無夫妻情感存在，並無共同生活圓滿安全及幸福可為破壞，無配偶權遭侵害事實，且200萬賠償也高出實務上類似案件的賠償數額甚多等，請求駁回告訴；小愛表示，推算受孕日期並不知道許男已婚，認自己無任何侵權行為故意或過失。

法官勘驗小雯提供錄音檔，發現婆家都知情許有婚外情，而小愛提出超音波照片，拍攝當日為2022年12月26日，妊娠週數為12週又2天，往回推算受孕日期是落於2022年9月底左右，而一般女性排卵日大約是在月經第14天，據桃園醫院婦產科主任呂理政醫師曾指出，「一般是用妊娠週數減去2週，就是可能受孕的時間」，故回推小愛受孕日期當時已知自己就是小三身份。

法院審酌小雯大學畢業，年薪百萬元，名下尚有股票及不動產，許男為大學畢業，擔任家族企業公司掛名負責人，月薪約4萬5000元，而小愛高職畢業、為單親母親，其雖稱經營獨資商號經濟狀況不佳，但勘驗小雯提出的影片其駕駛賓士豪華汽車，認資力尚非不佳；另斟酌小雯結婚數年，曾進行試管嬰兒手術、動刀、抽血吃藥，將胚胎冷凍保存，以期能符合婆家期待，所受損害、痛苦，認2人須賠50萬元為適當。