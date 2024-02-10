21歲男身揹「10條通緝」　年前遭大同警逮捕

▲北市大同警分局年前攔查背10條通緝的21歲黃姓男子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

賊星該敗！北市大同警分局加強維護春安治安，年前建成所巡邏員警攔查1輛雙載機車，經查證身份發現後座21歲黃姓男子竟是台北、新北、台中等6處地檢署、法院發布的詐欺、毒品共10案通緝犯，並從其身上起出安非他命吸食器，警訊後將他移送士林地檢署偵辦、歸案。

建成所所長朱柏翰表示，巡邏員警本月5日清晨2時許，於轄內攔查1輛雙載機車，經查證身分，赫然發現後座黃男為台北、新北、士林、臺中、彰化、高雄等6處地檢署及法院發布詐欺、毒品、竊盜、組織犯罪等共10案的通緝犯。

▲經檢驗為第二級毒品安非他命。（圖／記者黃宥寧翻攝）

經調查，黃男已四處躲藏近1年，此次落網竟因為工作到凌晨沒捷運可以搭，故委請友人以機車載送，在半路卻意外被查獲，身上還起獲第二級毒品安非他命吸食器、殘渣袋，此次不僅得面臨過去逃避的司法，再加一條違反毒品罪嫌，警詢後也依毒品罪移送士林地檢署偵辦、歸案。

大同警分局強調，為加強節前治安維護，將持續掃蕩犯罪，安定社會，讓市民生活更有保障，安心過好年。民眾如發現不法情事，請立即撥打110報案專線，警民一同維護淨化治安。