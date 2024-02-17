上工！拜會財政、金融相關官員　黃珊珊喊：看守內閣沒有空轉時間

▲立委黃珊珊（圖／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委黃珊珊日前曾表態，未來在立院將投入財政委員會，然而，黃珊珊昨（17日）即展開拜會行程，分別與財政部長莊翠雲、主計長朱澤民、審計長陳瑞敏，以及金管會主委黃天牧等多位財政、金融相關部會官員，針對新國會優先法案做意見交換。

黃珊珊先前曾提到，自己將在財政委員會繼續推動民眾黨團主張的各項政策，雖然本來決定參加司法法制委員會，但是基於利益迴避，她與黃國昌協調，由黃國昌去司法法制委員會，自己則到財政委員會。

至於，前進財政委員會要改革的事務，黃珊珊列舉，包括：數位金融、主權基金、稅制改革與居住正義都是重中之重。「政府應該籌措更多財源補足勞健保缺口，政府不但要省錢，還要會賺錢！」

與此同時，黃珊珊趁著正式開議日前，在16日下午特別安排與財政部、金管會、主計總處、審計部等單位討論優先法案，會中她與財政部長莊翠雲、主計長朱澤民、審計長陳瑞敏，以及金管會主委黃天牧等首長、官員們交換意見。

黃珊珊要求，各部會務必將民眾黨團所主張的稅制改革、財政紀律、防堵詐欺、金融消費保護等議題帶回去研議，並且要有實質動作！

最後，黃珊珊強調，內閣雖然進入看守期，但國事如麻，沒有空轉的時間，政府唯有積極應對才能回應民眾的期待，開議後議場見。