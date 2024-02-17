快訊／為「烏龍臨時會」致歉！　傅崐萁：黨員「誤植文書」依規定懲處

▲國民黨團三長接受媒體訪問。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院20日開議前，國民黨團發起連署請求立法院長韓國瑜召開臨時會，並進行朝野協商遭否決引發波瀾。總召傅崐萁今（17）日受訪時忽然提出，黨團交接過程中剛好在農曆年前，兵荒馬亂的時刻，黨團人員有「誤植文書」，對於管理不當會依相關規定懲處，「讓民進黨抓到語病來做擾亂社會的事實，我們表達歉意」。

傅崐萁媒體群組在本月7日發新聞稿指出，即日起國民黨團正式展開連署要求，最快2月17日立法院於開議前，要求召開臨時會，行政院長陳健仁應率相關首長為「西布特羅瘦肉精流入台灣」，向立法院進行專案報告，並向全民公開道歉。不過這樣的言論遭民進黨嗆，國民黨團傻傻分不清楚，如果藍營不懂法規，可以請教立法院秘書長周萬來；甚至據了解，韓國瑜及周萬來私底下也認為國民黨提出的臨時會相當不妥，韓國瑜更以時間、程序不符，婉拒召開協商，給國 民黨一個軟釘子。

傅崐萁今日接受媒體時事聯訪時表示，瘦肉精發生到現在，行政院沒有清楚答案給人民，過去八年來很多食安問題都不明白，民以食為天，食物是國家非常重要的議題，行政院應該到立法院進行專案報告。

傅崐萁接著說，人民有知的權力，人民不希望聽到口水，他們講的很清楚，對於民進黨不斷糾結的事情，不是人民真正關心重大議題的所在，「但對於是不是專案報告還是臨時會，這是憲法法定期間當中，當然不是臨時會」。

傅說，對於黨團交接過程中在農曆年前，所有兵荒馬亂的時刻，黨團人員有誤植文書，對於管理不當會依相關規定懲處，讓民進黨抓到語病來做擾亂社會的事實，「我們表達歉意，再次呼籲，不要見獵心喜，人民健康最重要」。

▲傅崐萁媒體群組 。（圖／翻攝傅崐萁媒體群組）