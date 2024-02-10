除夕「夜排10小時」搶全聯福袋！他連4年搶頭香　拚價值325萬TESLA

▲全聯開賣福袋，門市湧現人潮。（圖／全聯提供）

記者李姿慧／台北報導

初一買買福袋成全民例行走春儀式，全聯龍年線上線下推出超過17萬個福袋，最大獎為4台豪華電動車，今（10日）初一上午9點開賣，雖遇上強烈冷氣團發威，仍吸引民眾在低溫中排隊搶好彩頭，有民眾衝著頭獎Tesla Model X，昨夜10點半就漏夜排隊，夜排逾10小時，更連續4年搶得頭香。

在大安延吉門市排隊搶頭香的民眾姜先生，昨天晚間10點半就到門市排隊，不但夜排超過10小時，更連續4年搶頭香。姜先生表示，他家住三重、老家在高雄，今年帶著狗狗來排隊，最想抽到頭獎Tesla Model X，今年不但是連續4年都到全聯排福袋，且都是排第一位，這次特地來排1800元的福鍋，覺得CP值非常高，很開心又是第一位買到的幸運者。

去年頭獎落在台中豐原區，其中台中豐原向陽店第一位排隊的黃先生表示，今天一早7點帶著太太來排隊，想要搶個好彩頭，兩個人各別買了Discovery 26吋多功能露營行李箱，順利拿到福箱的同時，也信心十足的喊出：「頭獎是我的！」

▲▼全聯開賣福袋，門市湧現人潮。（圖／全聯提供）

全聯表示，龍年實體福袋開賣1小時販售近8成，至於小時達與實體門市同步販售的「龍年福袋-德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，大年初一10點準時開賣，因免出門免扛重物，今早一上架就掀起民眾搶購潮，網路人氣居高不下， 限量3000組不到一小時銷售超過9成，接近完銷。

全聯龍年福袋最大獎是4台豪華電動車，包含2台「Tesla Model X」，市價325萬，以及2台「Volvo XC40 Recharge」，市價約193萬，總價值超過1000萬。另更還有gogoro「VIVA XL」、以及挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票等，全聯福袋將於2月22日下午2點於官方LINE帳號直播抽出，部分實體門市仍有零星數量，售完為止。

另全聯也推出福袋活動加碼，購買福鍋使用全支付結帳，前1500名消費者再贈50全點，額外抽日本雙人之旅一名，以及萬元全點線上購物金，將於2月22日進行抽獎，並在全聯官方網站公布得獎者。